로마 대통령궁에서 국빈만찬을 마친 뒤 차담을 나누고 있는 이재명 대통령(왼쪽)과 이재용 삼성전자 회장. /청와대사진기자단

이재명 대통령이 오는 29일 대기업 지방 투자 간담회를 앞두고 재계 총수들과 연쇄 회동에 나섰다.22일 재계에 따르면 이 대통령은 지난 19일 최태원 SK그룹 회장을 비공개로 만난 데 이어, 이번 주 중 이재용 삼성전자 회장과 독대한다. 회동 시점은 25일이 유력시된다.이번 일련의 행보는 간담회에서 발표될 대규모 투자 계획의 사전 조율을 위한 것으로 보인다.29일 간담회는 이재명 정부 2년 차 성장 전략을 공개하는 대국민 보고회 형식으로 진행될 전망이다. 삼성과 SK 등 주요 기업의 반도체 공장 등 호남권 투자 계획 구체화가 핵심 의제다.정부는 이번 간담회를 기점으로 기업의 지방 이전을 가속화할 방침이다. 지방 대도시를 메가특구로 지정해 세제 혜택과 규제 완화, 저렴한 전력 공급 및 인재 양성 등 파격적인 지원책을 제시할 계획이다.앞서 이 대통령은 취임 1년 기자회견에서 지역 균형발전을 국가 생존의 문제로 규정하며 수도권 과밀 해소를 위한 대규모 투자 프로젝트를 예고했다.김민석 국무총리 또한 최근 브리핑에서 대기업의 지방 투자 확대를 통해 지역 경제의 실질적인 변화가 시작될 것이라고 강조한 바 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com