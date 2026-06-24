김 실장은 이날 서울 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 "그동안 실리콘밸리에서 큰 이익률을 낸 회사들은 전통적 노조를 갖고 있지 않았다"며 이같이 밝혔다.
김 실장은 '성과급이 단체 교섭 대상이 될 수 있다고 보느냐'는 질문에는 "그것부터 논의를 해봐야 한다"며 "지금 각 나라 사례를 찾고 있는데 비슷한 경우가 많지는 않더라. 프랑스 같은 경우 이익분배 규정이 있어서 참고하고 있다"고 밝혔다.
그러면서 김 실장은 프랑스와 삼성전자 등 국내 기업의 성과급 차이를 언급하면서 "정부가 이래라 저래라 하기 어려운 만큼 사회적 논의가 많이 필요한 대목"이라고 했다.
그는 "지금 단정적으로 말하기는 어렵다. 쟁의의 대상이 무조건 된다고 보기는 어렵지만, 판단이 다를 수 있는 부분"이라며 "장관마다 생각도 다 다를 수 있다"고 덧붙였다.
김 실장은 '노란봉투법 시행 등 현 정부의 노동 정책이 친노동 쪽으로 편향된 것 아니냐'는 지적에는 "이재명 대통령이 삼성전자 파업 국면에서 내놓은 언급이 노동자 측에만 유리하게 해석된 게 아니지 않나"라며 "오히려 대통령이 친기업적이라는 의견도 많이 나온다"고 했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
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