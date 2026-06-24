김용범 청와대 정책실장이 24일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 모두발언을 하고 있다.(뉴스1)

김용범 청와대 정책실장은 24일 삼성전자 노사가 성과급을 둘러싼 협상을 벌인 것과 관련해 "세계최초의 사례가 생긴 것"이라며 "(성과급 협상과 관련한) 논의를 해서 룰을 만들어야 한다"고 말했다.김 실장은 이날 서울 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 "그동안 실리콘밸리에서 큰 이익률을 낸 회사들은 전통적 노조를 갖고 있지 않았다"며 이같이 밝혔다.김 실장은 '성과급이 단체 교섭 대상이 될 수 있다고 보느냐'는 질문에는 "그것부터 논의를 해봐야 한다"며 "지금 각 나라 사례를 찾고 있는데 비슷한 경우가 많지는 않더라. 프랑스 같은 경우 이익분배 규정이 있어서 참고하고 있다"고 밝혔다.그러면서 김 실장은 프랑스와 삼성전자 등 국내 기업의 성과급 차이를 언급하면서 "정부가 이래라 저래라 하기 어려운 만큼 사회적 논의가 많이 필요한 대목"이라고 했다.그는 "지금 단정적으로 말하기는 어렵다. 쟁의의 대상이 무조건 된다고 보기는 어렵지만, 판단이 다를 수 있는 부분"이라며 "장관마다 생각도 다 다를 수 있다"고 덧붙였다.김 실장은 '노란봉투법 시행 등 현 정부의 노동 정책이 친노동 쪽으로 편향된 것 아니냐'는 지적에는 "이재명 대통령이 삼성전자 파업 국면에서 내놓은 언급이 노동자 측에만 유리하게 해석된 게 아니지 않나"라며 "오히려 대통령이 친기업적이라는 의견도 많이 나온다"고 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com