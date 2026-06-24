서울 당일치기 여행 오는 중국 MZ, 여기로 몰렸다

즉각적인 외모 변화를 체감할 수 있는 미용 서비스를 받기 위해 한국을 찾는 중국 젊은층이 늘고 있는 것으로 나타났다. 퍼스널 컬러 진단과 헤어·메이크업, 증명사진 촬영까지 하루 만에 마치는 이른바 '뷰티 당일치기 여행'이 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 18일(현지 시각) "중국 청년들이 뷰티 체험을 위해 하루 일정으로 한국을 방문하고 있다"며 "중국에서 비슷한 서비스를 받을 때보다 절반 수준의 비용으로 만족스러운 결과를 얻을 수 있다는 점이 인기 요인"이라고 보도했다.SCMP는 과거 중국 관광객들이 회복 기간이 필요한 성형수술을 선호했다면, 최근에는 비교적 저렴한 비용으로 단기간에 이미지 변화를 줄 수 있는 미용 서비스로 수요가 이동하고 있다고 분석했다.중국 소셜미디어(SNS)에서는 한국 여행 시 반드시 해야 할 세 가지로 퍼스널 컬러 진단, 헤어·메이크업 스타일링, 증명사진 촬영을 추천하는 게시글이 잇달아 공유되고 있다.그중 가장 인기 있는 서비스는 퍼스널 컬러 진단이다. 피부톤과 모발 색 등을 분석해 네 가지 스타일로 분류한 다음, 고객에게 가장 잘 어울리는 의상과 메이크업 색상을 제안하는 방식이다. 가격은 프로그램에 따라 200~800위안(약 4만5000원~18만원) 수준이다.서울 여행 첫 일정으로 퍼스널 컬러 업체를 찾은 한 중국인 관광객은 “처음으로 어떤 색상의 옷이 잘 나에게 어울리는지 알게 됐다”며 진단 결과에 맞춰 화장품을 구매했으며, 귀국 후에는 어울리지 않는 기존 옷의 80%를 정리했다고 설명했다.한국에 도착하자마자 미용실과 메이크업 스튜디오를 찾는 일정도 인기를 끌고 있다. 화장을 하지 않은 상태로 방문해 헤어스타일링과 메이크업을 받은 뒤 새로운 모습으로 여행을 즐기는 방식이다.젊은 중국 소비자들은 한국 헤어스타일리스트에 대해 "완성도 높은 스타일을 손쉽게 만들어준다"고 평가했다.가격 경쟁력도 주요 요인으로 꼽힌다. 이용자들은 베이징에서 200위안이 넘는 이발 비용이 서울에서는 절반 수준에 가능하고 결과도 더 만족스러운 경우가 많다고 평가했다. 일부는 블랙핑크 등 K팝 아이돌이 이용하는 메이크업 업체를 예약해 메이크업에만 수백 위안을 지불하기도 한다. 한 이용자는 "별다른 노력 없이 얼마나 아름다워질 수 있는지 보고 싶을 뿐"이라고 말했다.뷰티 당일 투어의 마지막 코스는 증명사진 촬영이다. 헤어와 메이크업을 마친 뒤 가장 만족스러운 모습을 사진으로 남기는 과정으로, 단순한 관광보다 경험과 결과물을 함께 소비하려는 성향이 반영된 것으로 풀이된다.SCMP는 "최근 젊은 중국 관광객들은 해외여행에서도 유명 관광지를 둘러보기보다 태국 치앙마이에서 공예 체험을 하거나 인도네시아 발리에서 피트니스 프로그램에 참여하는 등 체험 중심 여행을 선호한다"며 "한국의 뷰티 당일 투어 역시 이러한 경험 소비 트렌드의 연장선"이라고 분석했다.이 같은 흐름은 글로벌 조사에서도 확인된다. 글로벌 여행 플랫폼 클룩의 '트래블 펄스 2026'에 따르면 전 세계 여행객의 88%는 올해 여행 예산을 늘리거나 유지할 계획이라고 답했다. 특히 아시아·태평양 지역 여행객은 유럽·미국 여행객보다 경험 관련 지출을 늘릴 가능성이 두 배 가까이 높았다.Z세대는 짧은 기간 동안 다양한 경험을 담은 여행을 선호했으며, 잘 알려지지 않은 여행지를 찾는 이유로는 진정한 현지 경험(42%), 숨은 명소 탐방(39%), 합리적인 가격(37%) 등을 꼽았다. 클룩은 "여행은 단순한 관광을 넘어 가치와 접근성, 깊이 있는 경험을 추구하는 방향으로 변화하고 있다"고 분석했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com