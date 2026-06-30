골드러시의 승자는 ‘삽과 곡괭이’ 만든 한국 반도체 [조병문의 Monthly Pick]

공매도 세력의 숏 시나리오

삼성전자 시총 더 높아야

과도기엔 2년물 금리 주목

삽과 곡괭이에 계속 집중

☞조병문 메디치투자일임 대표이사·연세대 경영학과 연구교수

반도체 이슈 3가지와 금리 이슈 1가지를 다룬다. AI 모델에서 토큰경제학은 제미나이나 챗GPT 사용할 때 토큰 1개 단가를 낮추기 위한 노력으로 설명할 수 있다. 마이크로소프트(MS)가 자사의 기업용 AI 제품인 코파일럿에 중국산 딥시크를 도입하는 방안이 보도됐다. D램 주가에 중요한 뉴스다.1. 왜 중국 모델을 쓰려고 할까? 비용 절감 때문이다. 미국 모델과 비교했을 때 딥시크 V4 모델은 1/10~1/60 수준이다.2. 여기서 비용은? 토큰 비용(Token Price)이다. 토큰은 AI 모델에서 글자 수 단위이다. 영어 단어의 3/4(0.75단어)이 1토큰에 해당한다. 사용자가 AI에게 질문을 보낼 때와 AI가 답변을 생성할 때 소비된 글자 수(토큰 수)만큼 돈을 청구하는 방식이다.3. MS의 AI에 대한 CAPEX(설비투자)와도 관련될까. 딥시크 모델을 사용한다 함은 MS가 오픈AI(즉 챗GPT)에 지급했던 토큰 비용을 훨씬 저렴한 딥시크에 지급한다는 의미다. 중국산 모델을 섞어 쓰는 하이브리드 전략을 취하면 MS는 더 적은 수의 칩으로도(기존 대비 20%로) 동일한 속도의 답변을 생산할 수 있다고 밝히고 있다.데이터센터 공급망 기업들에는 매출 둔화로 연결될 수 있다는 우려가 있다. 필자 판단은 다르다.첫째, 제번스의 역설이다. MS의 사티아 나델라 최고경영자(CEO) 역시 딥시크 도입으로 비용이 낮아지면 사용량이 폭발하면서 결국 데이터센터 수요는 더 늘어날 것이라며 제번스의 역설을 직접 언급한 바 있다.둘째, 미국을 대표하는 MS가 오피스(M365) 같은 국가 기간 소프트웨어에 중국 AI 엔진을 탑재한다는 것 자체가 워싱턴 정가에서 허용될 가능성은 거의 없다.딥시크 같은 저가형 모델의 등장이 데이터센터 공급망 기업들에 매출 둔화로 연결될 수 있다는 우려는 AI 투자성과를 재촉하는 공매도 세력들의 또 다른 숏(Short) 시나리오로 생각한다.다만 주식시장에서 살아남을 수 있는 덕목을 필자는 유연함과 겸손이라고 생각한다.숏 시나리오에 당하지 않기 위해 겸손하게 업데이트하는 지표 3가지를 소개하면 ①D램 가격 ②AI 사용량(트래픽) ③4대 하이퍼스케일러의 CAPEX 증감 여부이다.지난 6월 먼슬리에서 자세히 논의했던 3분기 출시 예정인 베라루빈과 관련해 투자은행 키뱅크(KeyBanc)는 루빈의 연간 생산 목표치를 기존 200만 개에서 150만 개로 25% 하향 조정했다. 트렌드포스(TrendForce) 역시 엔비디아의 GPU 출하량 중 루빈이 차지할 비중을 기존 29%에서 22%로 낮춰 발표했다. D램과 패키지 기판의 성장 모멘텀과 맞물려 있기 때문에 업데이트하면 다음과 같다.루빈은 HBM4를 최초로 탑재하는 칩이라는 게 핵심이다. 기존 HBM3E까지는 SK하이닉스, 삼성전자가 독자적으로 만들었지만 HBM4부터는 파운드리(TSMC, 삼성전자는 자체 파운드리)의 첨단 공정을 빌려 베이스 다이(Base Die)를 제작해야 하는 등 공정이 훨씬 복잡해졌다. 이에 따라 최종 퀄테스트(품질 검증)와 양산 단계에서 예상보다 시간이 더 소요되고 있는 것으로 판단한다. 블랙웰과 베라루빈의 2027년 말까지의 주문 잔고 1조달러가 밀려 있는 가운데 과거 블랙웰 출시 초기에 설계 오류로 인한 전면 재설계 같은 근본적 결함이 아니므로 부정적 영향은 크지 않을 것으로 예상한다.삼성전자와 SK하이닉스의 적절한 시가총액 패러티는 포트폴리오 투자자에게 중요한 이슈이다. 물론 삼성물산, 삼성생명, SK스퀘어, SK 등을 같이 평가해야 한다. 먼저 삼성전자와 SK하이닉스만 비교하면 필자는 시총 비교의 아이디어를 캐파(Capacity, 생산능력)와 가동률에서 찾는다. 슈퍼사이클에서 영업레버리지 효과가 중요하기 때문이다.다만 현재 팹 가동률은 100%이므로 캐파를 비교하면 될 듯하다. 그런데 이게 난관인 게 사업보고서를 찾아보면 삼성전자는 수량으로, SK하이닉스는 금액으로 표시하고 있다. 사업보고서로는 비교가 어렵다. 캐파 대신 출하량과 ASP(평균판매단가)로 매출액을 추정하는 애널리스트 리포트를 참고했다.필자 의견을 정리하면 D램 매출액은 삼성전자가 SK하이닉스 대비 36% 프리미엄을 받아야 한다. 반면 HBM은 삼성전자가 21% 할인을 받아야 한다. 여전히 HBM 영업이익률이 D램(범용+서버)보다 높긴 하지만 그 차이가 10%p 차이로 좁혀졌다는 점을 고려하면 D램에서 규모의 경제효과를 누릴 수 있는 삼성전자가 시가총액 프리미엄을 받아야 할 것으로 추정한다. 최근 SK하이닉스 시총은 ADR 효과로 판단한다.케빈 워시 신임 연준 의장의 실험과 전략에 대해서는 차차 얘기하기로 하면서 투자자들이 주목할 두 가지만 먼저 얘기한다.첫째, 필자는 월스트리트가 아닌 메인스트리트의 경제 상황을 반영하는 10년물 금리를 금지옥엽 중요시한다. 다만 의장이 교체되는 과도기인 올해 연말까진 2년물 금리가 더 중요하다. 2년물 금리가 연준 금리정책의 예고편이기 때문이다. 주식시장의 유동성을 죄고 있는 게 연준이며 그 유동성에 따라 포지션을 조절하는 투자자라면 2년물 금리를 주시하길 추천한다.둘째, 연준 금리정책과 관련해서 필자는 임금 지표를 중요시한다. 톱니효과가 존재하기 때문이다. 매월 발표되는 평균 시간당 임금(AHE)과 분기별 발표되는 고용비용지수(ECI)를 통해 연준의 연내 금리인상 여부를 추정할 계획이다.주가가 매일 변하는 것은 PER 멀티플이 매일 바뀌기 때문이다. 멀티플은 체계적 리스크와 비체계적 리스크에 의해 움직인다. 체계적 리스크를 대표하는 지표가 금리다. 비체계적 리스크를 대표하는 지표는 성장성이다.필자는 6월 먼슬리에서 반도체 성장성을 불러일으키고 있는 “AI 경기가 4월에 이란전을, 5월엔 금리 상승을 이겨냈다. 이란전은 이벤트이고 금리는 펀더멘털이다. 이벤트와 펀더멘털을 이겨냈다는 것은 AI를 일시적 경기사이클이 아닌 역사상 커다란 패러다임 변화로 받아들여야 하지 않을까 생각한다”고 밝힌 바 있다. 다시 강조하면 지금은 금리로 대표되는 체계적 부분을 다소 제쳐두고, AI 경기로 대표되는 비체계적 부분의 주가설명력이 더 높을 것으로 전망한다.투자 세계에서 ‘삽과 곡괭이(Shovels and Picks)’ 전략이 있다. 캘리포니아 골드러시 시대에 “정작 금광을 캐는 사람보다 삽을 판 사람이 돈을 더 벌었다”는 팩트다. AI 승자가 되기 위해 천문학적 투자를 경쟁하고 있는 4대 하이퍼스케일러가 아닌, 반도체와 패키지 기판을 만드는 대한민국 주식에 계속 집중하길 추천한다.대신경제연구소를 시작으로 NH투자증권 기업분석부장, KB증권 리서치센터장(상무), 유진투자증권 리서치센터장(전무)을 역임한 정통 베테랑 애널리스트 출신이다. 국민연금과 삼성생명 자산운용컨설팅, 금융투자협회 자산운용 전문위원을 지내며 자본시장 분석과 자산운용 분야에서 폭넓은 전문성을 쌓아왔다.※ 필자(메디치투자일임)는 개인투자자 대상 투자금 모집 및 펀 딩을 하지 않습니다. 당사 사칭에 주의하시기 바랍니다. 투자 제안이나 입금 요구를 받으실 경우, 즉시 수사기관에 신고해 주시기 바랍니다.