홈 한경BUSINESS [속보] 현대차 조정 끝내 결렬…노조, 파업권 확보 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202606258288b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.06.25 16:29 수정2026.06.25 16:29 강홍민 기자 한경DB현대차 조정 끝내 결렬…노조, 파업권 확보강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “日애니 뉴스 한눈에”…애니플러스, 전문 뉴스 플랫폼 국내 도입 카페24, 동대문 사입 서비스 '이지픽' 활용 교육 진행 동탄 집값 급등에 계약해지 속출… 주거용 오피스텔 관심 커져 "다이소보다 싸다…반도체 공장 지어달라" 구미시, 평당 1000원 제안 지퓨처스, 아이스크리에이티브와 글로벌 마케팅·커머스 협력 위한 전략적 파트너십 체결