G마켓, 글로벌 역직구 확장 속도 낸다…1만7000여 셀러에 기회

라자다(Lazada) 연동 상품 4배 대폭 확대

동남아 시장 공략 본격화

G마켓의 글로벌 역직구 전략이 가시적인 성과를 내고 있다.G마켓이 지난해 말 역직구 강화를 위해 제휴한 라자다와의 연동 판매 상품 수를 기존 700만개에서 3000만개로 4배 이상 대폭 확대한다고 28일 밝혔다.이번 상품 확대는 G마켓과 라자다가 공동으로 추진한 글로벌 판매 시스템 고도화의 결과다. 양사는 글로벌 판매 연동 체계를 개선하고, 기존 배송비 정책으로 인한 상품 등록 제한을 해소했다. 기존에는 무료배송 상품에 한해 글로벌 연동이 가능했으나, 이번 개선을 통해 유료배송 및 조건부 무료배송 상품까지 판매 대상에 포함됐다.G마켓 글로벌 판매 프로그램에는 총 1만7000여 국내 셀러가 참여하고 있다. 이들 상품은 동남아 대표 이커머스 플랫폼 라자다를 통해 말레이시아·베트남·싱가포르·태국·필리핀 등 5개국 약 1억6000만명의 소비자와 연결된다.G마켓 셀러는 해외 주문이 발생하면 인천 소재 G마켓 물류센터까지만 상품을 발송하면 된다. 국제 배송과 통관 등 해외 물류 전 과정은 G마켓과 라자다에서 담당한다.성과도 나오고 있다. 최근 한 달(5월 22일~6월 21일) 거래액은 전월 대비 232% 증가했다.G마켓 관계자는 “동남아 시장에서 K-상품의 경쟁력을 확인하고, 더 많은 국내 셀러 상품이 현지 소비자와 만날 수 있는 환경을 구축하게 됐다”며 “글로벌 판매 인프라 확대와 현지 마케팅 강화에 지속적으로 투자해 한국 상품의 해외 진출 생태계를 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com