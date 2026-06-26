사진: 정익채 중소벤처기업부 서기관(좌), 메디인테크 이치원 대표(우) / 이미지 제공: 메디인테크

글로벌 의료로봇 스타트업 '메디인테크(MedInTech, 대표 이치원(Lee Chiwon))'가 중소벤처기업부 주관 2026년 '유니콘브릿지' 기업으로 최종 선정됐다.유니콘브릿지는 혁신성과 성장성을 검증받은 잠재 유니콘을 발굴해 글로벌 경쟁력을 갖춘 유니콘으로 육성하는 사업으로, 중기부는 지난 23일 '글로벌 유니콘 비전 선포식'을 열고, '유니콘브릿지' 사업에 선정된 잠재 유니콘 50개사에 선정서를 수여했다. 잠재 유니콘 50개 기업 중 의료로봇 스타트업은 메디인테크가 유일하다.메디인테크는 지난 수십 년간 의사가 직접 와이어를 당겨 조작해야 했던 100% 수동식 기계 내시경의 한계를 수술 로봇 제어 기술로 극복했다. 새롭게 개발된 전동식 내시경은 가벼운 조이스틱 다이얼과 버튼 조작만으로 기기를 부드럽게 제어할 수 있으며, 조작부 무게를 기존 대비 절반 수준으로 경량화해 내시경 시술 의사들의 근골격계 질환을 예방해준다.특히 핵심 기술로 꼽히는 '피지컬 AI 기반 자율조향 기술'은 화면상의 병변 표시를 넘어 기기의 하드웨어적 움직임까지 제어한다. AI가 실시간으로 시야를 안정화하고 카메라 방향을 미세 조정함으로써 진료를 직접적으로 보조한다.최근 미국의 발명상인 '2026 에디슨 어워즈(Edison Awards)'에서 핵심 제품인 'MEDIUFES™ 비디오 시스템'이 헬스·의료 부문 금상을 수상하며, 전동화 기술을 통한 조기 암 진단 패러다임 전환의 공로를 국제적으로 인정받았다.이치원 메디인테크 대표는 "이번 유니콘브릿지 선정을 발판 삼아, 의료진의 시술 피로도를 최소화하고 내시경 진단의 일관성과 정확성을 높이도록 더욱 속도를 낼 것"이라며, "나아가 내시경 삽입부터 진단, 수술적 절제에 이르는 과정의 자동화 기술을 고도화하여 글로벌 연성 내시경 시장의 혁신을 이끄는 기업으로 도약하겠다"고 포부를 밝혔다.한편, 메디인테크는 2024년 200억 원 규모의 시리즈B 투자를 유치하며 재무 및 기술적 기반을 마련해 전동식 내시경의 양산화 체제를 구축하고 있다. 특히 지난 5월 미국 시카고에서 열린 소화기 학회(DDW 2026)에서 로봇 내시경 '인티온 에스(INTION S)'의 임상 유효성을 성공적으로 발표하며 주목을 받은 만큼, 이를 바탕으로 글로벌 의료기기 시장 진출에 더욱 박차를 가할 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com