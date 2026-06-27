"홍명보, 연봉 38억"...외신 '깜짝 공개'

2026 북중미 월드컵에 출전한 한국 축구 국가대표팀의 홍명보 감독이 멕시코전을 하루 앞둔 17일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 사진=연합뉴스

홍명보 축구대표팀 감독의 연봉이 그동안 알려진 수준을 크게 웃도는 약 38억원이라고 한 외국 웹사이트가 전했다.글로벌 급여 분석업체 샐러리리크스(SalaryLeaks)는 최근 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 참가 48개국 감독의 연봉 추정 순위를 나열해 공개했다.이 업체에 따르면 홍 감독의 연봉은 216만유로(약 38억원)로 추정됐다. 48개국 감독 가운데 16위였다.일본 대표팀의 모리야스 하지메 감독은 82만1000유로(약 14억원)로 29위였다.A조에서는 멕시코의 하비에르 아기레 감독(250만유로·약 44억원)에 이어 두 번째로 높았다.남아프리카공화국의 휴고 브로스 감독은 90만유로(약 16억원), 체코의 미로슬라프 코우베크 감독은 18만유로(약 3억원)로 추정됐다.만약 사실이라면 홍 감독은 역대 한국 축구대표팀 감독 가운데 가장 많은 연봉을 받는다.앞서 대표팀을 이끌었던 위르겐 클린스만 전 감독의 연봉은 약 220만달러(약 34억원)로 수준이었던 것으로 전해진다.2024년 대표팀 감독 선임 당시 홍 감독은 "축구 인생 40년 중 가장 힘들었을 때가 2014년 브라질 월드컵 이후였다"며 "10년 전 가졌던 책임감, 사명감이 다시 안 나올 줄 알았는데 면담 후 나와서 마지막 봉사를 하기로 했다"고 언급한 바 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com