7월 24일 파기환송심 선고
최 회장 SK 지분, 10조원으로 불어
주가 폭등 속 재산분할 '기준 시점'이 관전 포인트
서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 최 회장과 노 관장의 재산분할 소송 파기환송심 변론을 종결하고 선고기일을 다음 달 24일 오후 2시로 지정했다.
이번 선고에서 가장 핵심이 되는 부분은 최 회장이 보유한 SK㈜ 주식을 재산분할 대상인 공동재산으로 볼 수 있는지 여부다.
최 회장 측은 해당 주식이 상속과 증여를 통해 형성된 특유재산으로 분할 대상이 아니라는 입장이다. 반면 노 관장 측은 혼인 기간 가사와 자녀 양육을 전담하며 최 회장의 경영 활동을 뒷받침한 만큼 공동재산으로 인정해야 한다는 주장이다.
2024년 16만원 vs 2026년 80만원재판 결과의 액수를 수조 원 단위로 춤추게 만들 진짜 화약고는 바로 '재산분할 가액 산정 기준 시점'이다.
2024년 4월 기준 SK㈜ 주가는 약 16만원이었다. 최 회장 보유 지분 가치는 약 2조700억원 수준이었다.
그러나 최근 SK㈜ 주가가 80만원을 넘어선 상황. 따라서 지분 가치도 5배 이상 뛰었다. 기준 시점을 항소심 사실심 변론종결일인 2024년 4월 16일로 볼지, 이번 파기환송심 변론종결일로 볼지에 따라 재산가치가 크게 달라질 수 있다.
앞서 1심은 최 회장이 노 관장에게 위자료 1억원과 재산분할금 665억원을 지급하라고 판결했다. 반면 2심은 노태우 전 대통령 측 자금이 SK 성장에 기여했다며 SK㈜ 주식을 공동재산으로 인정하고 위자료 20억원, 재산분할금 1조3808억원을 지급하라고 판결했다.
그러나 대법원은 지난해 10월 노 전 대통령이 지급한 300억원은 불법 자금인 만큼 이를 노 관장의 재산 형성 기여로 인정할 수 없다며 원심을 파기환송 했다. 파기환송심 선고 결과에 불복할 경우 양측은 다시 대법원에 재상고할 수 있다.
현행 법리상 재산분할 기준 시점은 '원칙적으로 분할 대상 재산의 형태가 확정되는 시점(통상 항소심 변론종결일)'이다. 하지만 파기환송심에서 재판부가 주가 폭등이라는 사정을 감안해 기준 시점을 현재로 변경할 가능성도 배제할 수 없다. 기준 시점이 언제로 결정되느냐에 따라 노 관장이 분할 받을 수 있는 자산 규모는 최소 수천억 원에서 수조 원까지 차이가 나게 된다.
7월 24일 내려질 법원의 판결은 단순히 두 사람의 재산 수치를 바꾸는 것에 그치지 않는다. 판결 액수가 커질 경우, 최 회장은 분할 자금 마련을 위해 SK㈜ 지분을 매각하거나 담보 대출을 받아야 하므로 SK그룹 전체의 지배구조 흔들림으로 이어질 수 있다. 어느 한쪽이라도 판결에 불복한다면 사건은 다시 대법원(재상고심)으로 향하게 된다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
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