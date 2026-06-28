미국, 이틀 연속 이란 공격...트럼프가 직접 지시

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 “미국이 이란의 휴전 협정 위반을 이유로 미사일·드론 저장 시설과 해안 레이더 기지를 공격했다”고 전했다.
그는 “그들은 절대 배우지 못할 것 같다”며 “우리가 더 이상 합리적일 수 없는 시점이 올 수 있고 우리가 매우 성공적으로 시작한 작전을 군사적으로 완수할 수밖에 없게 될 것”이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 “만약 그렇게 된다면 이란 이슬람 공화국은 더 이상 존재하지 않을 것”이라고도 했다.
앞서 미 중부사령부는 27일(현지시간) 성명을 내고 “상업용 선박에 대한 이란의 계속되는 공격에 대한 직접 대응으로 이란을 공습했다”면서 “미군 항공기가 이란의 정찰 인프라, 통신 시스템, 방공 기지, 드론 저장시설 등을 타격했다”고 전한 바 있다.
미 중부사령부에 따르면 이번 공습은 군 통수권자의 지시로 이뤄진 것이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미 대통령의 명령에 따른 보복 공습이라는 설명이다.
미군의 이란 공습은 전날에 이어 이틀째다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
© 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지