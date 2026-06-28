▲ 배정순씨 별세, 허영길(LS그룹 홍보담당 상무)씨 장모상, 강동원(기아㈜ 오토랜드 광명공장장 전무)·강성옥·강성희씨 모친상 = 28일, 경기 광명 중앙대병원장례식장 특실, 발인 30일 오전 5시, 장지 경북 상주시 공성면 선영.



안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com