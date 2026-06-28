홈 한경BUSINESS [부고] 허영길(LS그룹 홍보담당 상무)씨 장모상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202606282046b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.06.28 12:20 수정2026.06.28 12:20 안옥희 기자 ▲ 배정순씨 별세, 허영길(LS그룹 홍보담당 상무)씨 장모상, 강동원(기아㈜ 오토랜드 광명공장장 전무)·강성옥·강성희씨 모친상 = 28일, 경기 광명 중앙대병원장례식장 특실, 발인 30일 오전 5시, 장지 경북 상주시 공성면 선영. 안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]한국, 32강 탈락...월드컵 특수 끝 미국, 이틀 연속 이란 공격...트럼프가 직접 지시 기초연금 '뚝 끊긴' 어르신 3년 새 60% 늘었다 [속보] 널뛰는 코스피에 빚투 '빨간불'···마통 잔액 43조 넘었다 카카오 내일 멈추나···노조 협상 결렬에 29일 '로그아웃데이' 진행