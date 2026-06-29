(출처=한국음악저작권협회)

한국음악저작권협회(이하 음저협)가 최근 논란이 된 고위 임원의 여직원 성희롱 의혹과 관련해 처벌 절차에 돌입했다.음저협은 감독 기관인 문화체육관광부의 중징계 처분 지침에 따라 내달 3일 긴급 임시 이사회를 소집하고 가해자에 대한 징계 수위를 최종 확정할 방침이라고 29일 밝혔다.업계에 따르면, 지난 3월 회식 자리에서 음저협 감사직을 여러 차례 역임한 바 있는 60대 작곡가 A씨가 당시 술자리에 동석했던 30대 여성 B직원에게 수위 높은 성적 발언을 쏟아낸 사건이 발생했다. 사건 이후 B직원이 문체부에 이를 공식 제보하면서 사건이 알려졌다.문체부는 제보 접수 후 가해자와 피해자의 즉각적인 격리 조치를 하달했으며, 현재 피해 직원은 전면 재택근무로 전환돼 신원 보호를 받고 있다. 여기에 문체부는 음저협 측에 비위 임직원에 대한 중징계 조치와 더불어 임원진 대상의 전면적인 성희롱 예방 윤리 교육 체계를 보완하라는 내용의 행정 공문을 발송했다.음저협은 피해자의 신원 노출이나 불이익 등 2차 가해가 발생하지 않도록 철저히 관리하는 동시에, 피의자의 지위 고하를 막론하고 동일한 원칙에 의거해 처벌할 계획이라고 공표했다.이시하 음저협 회장은 "피해자 신변 보호를 최우선 가치로 두고 사실 규명과 징계 절차가 규정에 의거해 엄정하게 집행되도록 책임 있게 임하겠다"고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com