중국 관영지 “아시아 공급망 협력해야”

삼성·SK 초대형 투자...중국 “韓 반도체 우리 수요 덕분”

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 에스케이(SK)그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 윤석대 한국수자원공사 사장이 반도체 공장 용수와 관련해 "걱정 안 하셔도 된다"고 말하자 밝게 웃고 있다. 2026.06.29 청와대사진기자단 한국경제 김범준

정부가 서남권에 약 800조 원을 투입해 ‘제2의 반도체 생산 축’을 구축하는 메가프로젝트를 발표하자 중국이 비상한 관심을 보이며 아시아 공급망 협력 필요성을 주장하고 나섰다.한국의 초대형 투자를 높이 평가하면서도 결국 중국을 포함한 아시아 제조 네트워크와의 협력 없이는 성공하기 어렵다는 속내를 내비친 것으로 풀이된다.30일 중국 관영 영자지 글로벌 타임스는 논평을 통해 “한국의 반도체 클러스터 투자는 인공지능(AI) 확산에 따른 칩 수요에 대한 빠른 대응을 보여주는 것”이라며 “변화의 기회를 포착하고 산업 기반을 강화하려는 노력을 보여준다”고 평가했다.앞서 우리 정부는 광주·전남 등 서남권에 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 팹 총 4기를 구축하고 소부장(소재·부품·장비) 생태계를 직접 하는 초대형 클로스트 조성 계획을 발표한 바 있다.삼성과 SK는 서남권 외에도 평택과 용인 등에 총 3500조 원을 투자하기로 했다.이에 대해 글로벌타임스는 한국 반도체 산업의 ‘대외 의존성’을 간접적으로 자극했다.매체는 지난해 한국의 반도체 수출이 사상 최고치(1734억 달러)를 기록한 점을 언급하며 “글로벌 반도체 공급망은 매우 복잡하게 연결돼 있으며 한국은 해외 시장의 외부 수요에 크게 의존하고 있다”고 진단했다.특히 “중국이 중요한 부분을 차지하는 아시아의 제조 기반과 가전 생산 집중도가 한국산 메모리 칩 수요를 지속해서 뒷받침하고 있다”며 한국 반도체가 중국 중심의 아시아 생산망 덕을 보고 있음을 강조했다.매체는 “핵심은 한국이 아시아 제조 네트워크와 협력을 심화할 것인지에 있다”며 “개방적 접근 방식이 한국 반도체 발전은 물론 불확실성이 높아진 무역 환경에서 아시아 제조업 생태계에도 긍정적일 것”이라고 덧붙였다.미·중 갈등 속에서도 한국이 중국을 배제하지 않는 개방적인 공급망을 유지해야 한다는 압박성 메시지로 해석된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com