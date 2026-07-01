[사진] 인터코스코리아 이노베이션 허브(Intercos Korea Innovation Hub) [사진 출처=인터코스코리아]

글로벌 화장품 ODM·OEM 기업 인터코스 그룹(Intercos Group)이 AI를 밸류체인 전 영역에 통합하기 위한 3개년 로드맵을 발표했다. 신제품 개발 등 그룹의 핵심 업무 프로세스에 AI를 순차적으로 적용해 연구개발(R&D) 역량과 운영 효율성을 높이고, 의사결정 속도를 높인다는 목표다.인터코스는 지난 1년간 기술 발굴(Technology Scouting)과 파일럿 프로젝트, 맞춤형 솔루션 개발을 진행하며 AI의 실효성을 검증해왔다. AI 기반 콘텐츠 생성 플랫폼을 비롯해 특허 조사·분석 지원 시스템, 산업 원가 예측 모델, 원자재 규제 준수 문서 분석, 연구개발 실험 데이터 기반 예측 모델에 이르기까지 다양한 업무 영역에 AI 기술을 적용하며 활용 범위를 넓히고 있다.이번에 공개한 3개년 로드맵은 이 같은 초기 파일럿 경험을 기반으로, AI 활용 사례 발굴부터 검증, 성과 창출까지의 전 과정을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다. 로드맵은 세 단계로 나뉜다. 비즈니스 전반의 잠재력 높은 AI 활용 사례를 찾는 '디스커버리(Discovery)' 단계, 발굴된 과제의 사업적 효과와 실행 가능성을 평가해 우선순위를 정하는 '컨버지(Converge)' 단계, 그리고 검증된 솔루션을 조직 전체로 확산하는 '인더스트리얼라이즈(Industrialize)' 단계로 구성된다. 마지막 단계에서는 전용 데이터 전략과 통합 기술 아키텍처 구축, 핵심지표(KPI) 기반의 대규모 운영 체계 마련에 중점을 둔다.인터코스코리아 역시 그룹 로드맵에 발맞춰 제품 개발을 포함한 업무 전반에 AI 기술 도입을 확대해가고 있다. 기술 수용도가 높고 디지털 인프라가 성숙한 한국 시장 환경을 활용해 로드맵을 단계적으로 실행하고, 향후 뷰티 제품 개발과 제조 혁신에서 주도적 역할을 맡겠다는 구상이다.인터코스코리아는 마케팅 자료 작성, 원료 문서 검색·분석, 품질 이슈 검토 등에 AI 솔루션을 우선 적용해 프로세스를 효율화하고 고객 대응력을 높였으며, 사내 지식 관리 도구도 자체 개발해 부서 간 협업 기반을 다졌다. 중장기적으로는 AI 에이전트 기반 업무 자동화, 색상 매칭 등 정밀 기술 영역으로의 AI 적용을 검토하고 있으며, 데이터 거버넌스와 사이버 보안(AI-ready cybersecurity) 체계 구축도 함께 추진하고 있다.인터코스코리아 스테파노 리베라 IT 팀장은 "인터코스코리아는 AI를 단순한 생산성 향상 도구가 아니라, 제품 개발과 업무 프로세스 전반에서 일하는 방식을 개선하기 위한 실질적인 역량으로 보고 있다"며, "한국의 우수한 AI 및 디지털 인프라 환경을 실제 업무 혁신으로 연결하는 동시에, 데이터와 사이버 보안 기반을 철저히 다져 더 빠른 협업과 더 나은 의사결정을 지원할 수 있는 책임 있는 AI 역량을 구축하겠다"고 말했다.한편, 인터코스는 이러한 전략을 통해 글로벌 주요 화장품 브랜드들의 혁신 파트너 역할을 한층 강화하고, 데이터와 AI를 기반으로 미래 경쟁력을 지속적으로 확보해 나갈 계획이라고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com