SK렌터카 오토옥션 전경

국내 중고차 유통시장이 기업형 플랫폼 중심으로 재편되는 가운데 중고차 경매시장을 둘러싼 경쟁도 치열해지고 있다. 렌터카 반납 차량과 위탁 매물을 기반으로 한 대형 경매장이 거래 규모를 빠르게 늘리면서 기존 오프라인 중심 유통 구조에도 변화가 나타나는 모습이다.SK렌터카(대표이사: 신정호, 박상욱)는 충남 천안에서 운영 중인 중고차 경매 플랫폼 'SK렌터카 오토옥션'이 개장 1년 만에 국내 중고차 경매시장 거래 실적 기준 상위 3개 경매장에 진입했다고 1일 밝혔다.지난해 7월 문을 연 SK렌터카 오토옥션은 차량 경매는 물론 성능점검과 정비, 상품화까지 한 곳에서 처리하는 통합 운영 방식을 적용했다. 개장 이후 1년 동안 누적 출품 차량은 약 3만4000대, 정기 경매는 50차례 진행됐으며 회원사는 1,250개까지 늘었다.시장 내 존재감도 빠르게 확대됐다. 최근 1년간 국내 중고차 경매시장 전체 출품 차량 가운데 약 9%, 낙찰 차량의 10.5%가 해당 경매장을 통해 거래된 것으로 집계됐다. 신규 사업자가 단기간에 시장 점유율을 확보했다는 점에서 업계도 주목하고 있다.거래 규모 역시 성장세를 보였다. 지난 1년간 낙찰 거래액은 약 3,724억원을 기록했고 누적 낙찰률은 66.7%로 집계됐다. 이는 같은 기간 국내 중고차 경매업계 평균 낙찰률인 57.2%를 웃도는 수준이다.출품 차량 구성에도 변화가 나타났다. 개장 초기에는 SK렌터카 장기렌터카 계약 종료 차량이 대부분이었지만, 최근에는 매입팀을 신설해 외부 매입과 위탁 차량을 확대하며 다양한 차종과 가격대의 매물을 확보하고 있다.지역 기반 거래도 점차 확대되는 추세다. SK렌터카는 지난해 충청남도 자동차매매사업조합과 협력 체계를 구축한 이후 충남 지역 회원사 163개를 확보했다. 현재까지 전체 낙찰 물량 가운데 약 7%인 1,492건이 충남 지역에서 거래됐으며 지역 업체의 신규 위탁 출품도 이어지고 있다.경매장 운영 인프라 확충도 거래 활성화를 뒷받침하고 있다. 천안 경매장은 연면적 약 8만 9천㎡ 규모(약 2만 7천평)와 3,500대 주차 공간을 갖추고 있으며, 자체 첨단 정비공장 '프루브 스테이션(PROOV Station)'에서는 AI 기반 외관 판독과 하부 스캔 장비를 활용한 차량 진단을 실시한다. 여기에 외부 전문기관이 참여하는 221개 항목의 성능점검 체계를 운영하고 있으며 월 4,500대 규모의 성능점검과 주당 500대 수준의 전기차 배터리 잔존성능(SOH) 인증도 처리하고 있다.아울러 차량 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 '인스펙션 스튜티오'의 라이브 서비스도 제공해 현장에 직접 방문하지 않고도 손쉽게 입찰에 참여할 수 있도록 인프라를 구축했다.SK렌터카는 오는 2030년까지 회원사를 2,500개 수준으로 확대하고 수출 전문 회원사 비중도 40%까지 높인다는 계획이다. 또한, 외부 매입 및 위탁 물량을 지속적으로 늘리고 데이터 기반 가격 관리 체계를 강화해 거래 경쟁력을 높인다는 방침이다.SK렌터카 관계자는 "개장 1년 만에 시장의 신뢰를 바탕으로 의미 있는 성과를 달성할 수 있었다"며, "앞으로도 매물 다변화와 인프라 고도화를 지속하고 지역 업계와의 협력을 확대해 국내를 대표하는 중고차 유통 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com