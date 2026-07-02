웨이온, 기술혁신형 중소기업 '이노비즈 A등급' 획득

웨이온주식회사(WAION, 대표 주광수)는 중소벤처기업부의 기술혁신형 중소기업 인증인 '이노비즈(Inno-Biz)' A등급을 획득했다고 밝혔다. 이노비즈는 기술혁신 역량과 사업화 가능성 등을 종합적으로 평가해 기술 경쟁력을 갖춘 중소기업을 인증하는 제도다. 회사는 이번 인증을 통해 AI 기반 B2B 영업 자동화 기술의 혁신성과 성장 가능성을 인정받았다고 설명했다.웨이온은 기업 간 거래(B2B) 과정에서 바이어 발굴부터 견적 산출, 제안, 상담, 계약 전환까지의 업무를 데이터와 인공지능(AI) 기술로 지원하는 솔루션을 개발하고 있다. 주요 기술은 바이어 자동매칭, 견적 인텔리전스 AI, B2B 영업 전주기 자동화 시스템으로 구성된다.회사는 수출 기업의 해외 영업 과정에서 반복적으로 발생하는 업무의 효율성을 높이기 위해 관련 기술 고도화를 추진하고 있다고 설명했다.바이어 자동매칭 기술은 온라인 데이터 분석과 오프라인 영업 활동을 연계해 거래 가능성이 있는 바이어를 발굴하는 데 초점을 맞췄다. 제품 특성, 거래 조건, 시장 적합성, 바이어 수요 등을 종합적으로 분석하고 상담, 미팅, 전시회, 수출상담회 등 오프라인 접점과 연계해 거래 기회를 지원하는 방식이다.견적 인텔리전스 AI는 수출 견적 업무의 정확성과 대응 속도 향상을 지원하며, B2B 영업 전주기 자동화 기술은 리드 발굴부터 견적, 제안, 사후 관리, 계약 전환까지 이어지는 영업 과정을 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. 회사는 이를 기반으로 데이터 중심의 영업 운영 체계를 구축해 나갈 계획이다.주광수 웨이온 대표는 "이번 이노비즈 A등급 획득은 웨이온이 추진해 온 AI 기반 B2B 영업 자동화 기술의 혁신성과 성장 가능성을 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로 바이어 자동매칭, 견적 인텔리전스 AI, B2B 영업 전주기 자동화 기술을 더욱 고도화해 국내 기업과 해외 바이어를 온·오프라인으로 효과적으로 연결하고, 실질적인 수출 계약 확대에 기여하겠다"고 말했다.웨이온은 향후 이노비즈 인증을 기반으로 공공기관, 수출지원기관, 산업별 협·단체, 국내외 파트너사와의 협력 기회를 확대하고, AI 기반 B2B 수출 영업 자동화 솔루션의 상용화와 고도화에 속도를 낼 계획이다. 이를 통해 중소·중견기업이 해외 시장에서 보다 빠르고 정확하게 바이어를 발굴하고, 견적과 상담 대응력을 높이며, 지속 가능한 수출 성과를 만들어갈 수 있도록 지원할 예정이다.웨이온은 B2B 거래 및 수출 영업 프로세스의 디지털 전환을 지원하는 기술 기업으로, 바이어 자동매칭, 견적 인텔리전스 AI, B2B 영업 전주기 자동화 기술을 중심으로 기업의 해외 영업 효율성과 계약 전환율을 높이는 솔루션을 개발하고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com