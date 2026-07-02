오브베이스, 로마서 열린 'K-Brand Glow WEEK' 참가…글로벌 바이어와 접점 확대

오브베이스(OFBASE)가 글로벌 유통 전문기업 비주그룹(BIJOU GROUP)과 함께 이탈리아 로마에서 개최된 'K-Brand Glow WEEK in Rome'에 참가하며 유럽 시장 진출에 속도를 내고 있다.'K-Brand Glow WEEK in Rome'은 중소벤처기업부의 K-브랜드 해외 진출 지원 사업의 일환으로 열린 행사다. K-뷰티를 중심으로 국내 우수 브랜드를 유럽 시장에 소개하고 현지 소비자 및 바이어와의 교류를 확대하기 위해 마련됐다.행사 기간 동안 참가 기업들은 제품 전시와 체험, 비즈니스 미팅, 네트워킹 프로그램 등에 참여하며 다양한 해외 진출 기회를 모색했다.오브베이스는 비주그룹과 함께 브랜드 홍보와 제품 상담을 진행하며 대표 스킨케어 라인을 선보였다. 쌀과 대나무, 다시마 등 한국 고유의 원료를 활용한 제품과 Tannin Exosome™ 기술을 적용한 스킨케어 솔루션을 중심으로 현지 바이어들과 소통했다.특히 한국적인 감성을 현대적으로 재해석한 브랜드 스토리와 성분 중심의 제품 개발 철학을 적극적으로 알리며 유럽 시장과의 접점을 확대했다. 최근 유럽에서도 K-뷰티에 대한 관심이 꾸준히 증가하는 만큼, 현지 바이어들과 직접 소통하는 전시회와 프로모션의 중요성도 더욱 커지고 있다는 분석이다.오브베이스 관계자는 "이번 행사에서 다양한 국가의 바이어들과 만나 브랜드의 경쟁력을 소개할 수 있었다"며 "앞으로도 비주그룹과 협력해 글로벌 유통 채널을 확대하고 해외 시장 공략을 지속해 나갈 예정"이라고 말했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com