서울 종로구 SK서린빌딩 전경. 사진=한국경제신문

SK그룹이 1차 협력사를 넘어 2·3차 협력사까지 아우르는 ‘상생 협약’을 체결하며 동반성장 생태계 구축에 속도를 낸다.SK는 2일 서울 중구 SKT타워에서 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 지동섭 SV위원장, 주병기 공정거래위원장, 주요 계열사 CEO 및 협력사 대표 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘SK-1·2·3차 협력사 간 상생 협약’ 체결식을 열었다.이번 행사에는 SK하이닉스, SK텔레콤, SK에코플랜트 등 7개 계열사와 100여 개 협력사가 참여했다.주병기 공정거래위원장은 축사에서 “이번 협약으로 상생의 가치가 1차를 넘어 2·3차 협력사까지 이어지는 문화가 정착되길 바란다”며 “SK와 협력사의 노력이 성장의 결실을 맺을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.이번 협약은 대금 지급 조건 개선, 거래 관행 혁신, R&D 및 금융 지원 확대를 골자로 한다.우선 1차 협력사를 대상으로 대금 지급 기한을 마감 후 최대 10일 이내로 단축하고 현금 지급 비중을 늘린다.특히 상생결제시스템을 활용하는 협력사에는 인센티브를 제공해 2·3차 협력사의 자금 조달을 돕는다. 또한 1차 협력사가 하위 협력사의 대금 지급 조건을 완화할 경우, 재계약 및 신규 선정 평가 시 가산점을 부여하는 방식으로 건전한 지급 문화를 정착시킬 방침이다.금융 지원도 대폭 확대한다. 6800억원 규모의 그룹 공통 동반성장 펀드 지원 대상을 2·3차 협력사까지 넓히고, 협력사 임직원 대상 온라인 교육도 강화한다.계열사별 맞춤형 지원도 눈에 띈다. SK하이닉스는 1.4조 원의 신규 자금을 투입해 반도체 생태계를 강화한다. ‘분석측정지원센터’ 운영과 더불어 제품 신뢰성을 검증하는 ‘트리니티 팹(Trinity Fab)’을 가동하고, R&D 도전 보상제를 신설한다.SK텔레콤은 마감 후 2영업일 내 100% 현금을 지급하는 ‘대금지급바로’ 서비스의 적용 대상을 확대할 계획이다. SK에코플랜트는 오픈 이노베이션을 통해 기술 사업화를 지원하며, SK지오센트릭과 SK실트론 등도 생산성 향상과 ESG 경영, 맞춤형 기술 교육을 제공한다.최창원 SK수펙스추구협의회 의장은 “SK는 협력사를 핵심 이해관계자로 인식하고 있다”며 “마을 공동 과제를 함께 해결하던 ‘울력’의 정신을 바탕으로 협력사와 함께 지속 가능한 성장을 실현하겠다”고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com