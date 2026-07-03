광주 최초 디벨로퍼형 복합개발

더현대 광주·특급호텔·문화공원이 어우러진 랜드마크 시티

챔피언스시티 투시도. 사진=더피알

전남광주통합특별시 대규모 복합개발 프로젝트 '올 뉴 챔피언스시티(챔피언스시티)'가 오는 9월 주거 단지 공급을 시작으로 본격적인 개발에 나선다.챔피언스시티복합개발 프로젝트금융투자회사(PFV·참여사 신영·우미건설·휴먼스홀딩스 등)는 전남광주통합특별시 북구 임동 옛 전방·일신방직 부지(약 29만8000㎡)에 들어서는 '챔피언스시티 1차'를 오는 9월 분양할 예정이라고 3일 밝혔다.우미건설이 시공을 맡은 이 단지는 지하 3층~지상 49층, 12개 동, 84~214㎡(이하 전용면적), 총 3216가구 규모의 대단지다. 전체 공급량의 약 79%인 2534가구가 실수요자 선호도가 높은 84㎡로 구성한다.단지가 들어서는 옛 전방·일신방직 부지는 광주 도심 핵심 입지로 꼽힌다. 서광주IC와 무진대로 등 광주 주요 도로망과 연결되며, 광주역·광주-기아 챔피언스필드·신세계백화점 등 생활·문화 인프라가 인접해 있다.챔피언스시티는 광주 최초의 디벨로퍼형 복합개발로, 초기 기획부터 브랜드 유치, 운영 전략까지 디벨로퍼가 직접 설계하다. 단순 시공을 넘어 도시 전체를 하나의 그림으로 그려낼 수 있다. 이를 통해 주거·상업·업무·문화 시설이 자연스럽게 어우러진 '하나의 도시'로 재탄생할 예정이다.특히 도시 중심에 조성되는 '어반 코어(Urban Core)'는 백화점·특급호텔·문화공원·업무시설 등 주요 시설을 보행 동선으로 이어 자족형 복합단지의 기능이 극대화될 전망이다.이 중 '챔피언스시티 1차'는 전방·일신방직 산업유산을 활용해 조성되는 문화공원과 직접 연결된다. 또한 광주 최초 실내 식물원을 갖추고 '더현대 서울'의 약 1.5배 규모로 조성될 '더현대 광주(2029년 상반기 개장 목표)'도 도보로 이용할 수 있다.가족 특화형 단지에 걸맞은 대규모 통합형 커뮤니티도 마련한다. 실내수영장, 피트니스, 다목적 실내체육관, 스크린골프장 등 스포츠 시설을 비롯해 북카페, 독서실, 어린이집, 다함께돌봄센터 등이 다채롭게 마련된다. 44층 최상층에는 스카이라운지와 게스트하우스가 들어설 예정이다.단지 공간 설계에는 카이스트 정재승 교수와 마인드브릭 디자인랩이 참여해 신경건축학 개념을 접목했다. 공간과 환경이 인간의 정서·행동에 미치는 영향을 설계에 적용해 입주민의 심리적 안정과 가족 간 유대감을 높이는 데 중점을 뒀다.세대 내부에는 광폭 테라스와 펜트하우스, 3면 개방형 거실 등 총 24가지의 다양한 평면 타입을 도입해 라이프스타일에 맞춘 공간 선택이 가능하다. 외관은 최고 49층 높이의 스카이라인에 커튼월 룩과 특화 경관 조명을 적용해 랜드마크로서의 가치를 더했다.챔피언스시티 관계자는 "광주는 삼성·SK 반도체 메가 프로젝트 투자가 맞물리면서 그 어느 때보다 주목도가 높아진 상황"이라며 "도심 핵심 입지의 복합개발 수혜와 함께 향후 메가 프로젝트로 유입될 배후 수요를 흡수하는 대표 주거단지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.견본주택은 챔피언스시티 부지 내 마련한다. 9월 중 오픈할 예정이다.김태림 기자 tae@hankyung.com