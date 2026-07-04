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서울시가 사업성이 낮아 개발이 지연됐던 강북권 등 11개 자치구의 민간 개발을 활성화하기 위해 공공기여 부담을 대폭 낮춘다.서울시는 3일 개발 여건이 열악한 지역에 맞춤형 인센티브를 적용하는 '상생발전형 사전협상+' 제도를 도입한다고 밝혔다. 대상은 평균 공시지가가 서울시 평균의 60% 이하인 자치구 가운데 개발 여건이 상대적으로 부족한 지역이다. 강북구와 강서구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 서대문구, 성북구, 은평구, 중랑구 등 11개 자치구가 포함됐다.이 지역에는 기존의 획일적인 협상 기준 대신 지역 특성을 반영한 맞춤형 사전협상 체계가 적용된다. 가장 큰 변화는 공공기여 부담이다. 서울시는 기존 개발이익의 60% 수준이던 공공기여율을 30% 수준으로 완화하기로 했다. 주거 비율 역시 일률적인 기준 대신 입지와 개발 여건, 공공성 등을 종합적으로 고려해 협상을 통해 결정한다.이번 제도는 서울시가 2009년 전국 최초로 도입한 도시계획 변경 사전협상제도의 운영 기준을 손질해 마련됐다. 시는 그동안 균형발전형 사전협상 등을 운영하며 지역 간 개발 격차 해소를 추진해왔지만, 일부 지역은 주거 비율 제한 등으로 사업성이 확보되지 않아 민간 참여를 이끌어내는 데 어려움이 있었다고 설명했다.서울시는 이번 제도가 민선 9기 핵심 공약인 '강북 주거 개선을 위한 초강력 인센티브'를 제도화한 첫 사례라고 밝혔다. 시는 제도 시행과 함께 개발 가능성이 있는 후보지를 발굴해 선도사업도 추진할 계획이다. 대상 지역 토지 소유자와 개발 관계자를 대상으로 사업설명회를 열고 사전 컨설팅을 지원해 사업화를 돕는다는 방침이다.김용학 서울시 미래공간기획관은 "사업성이 부족해 개발이 지연됐던 지역에 합리적인 인센티브를 제공해 민간 투자를 활성화하고 서울 전역의 균형발전을 앞당기겠다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com