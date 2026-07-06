로지피티·법률사무소 탁월, 글로벌 AI 해커톤 'Push to Prod SEOUL' Top5 선정

㈜로지피티와 법률사무소 탁월(대표 추다은)이 지난 6월 18일 서울 코엑스에서 열린 글로벌 AI 해커톤 'Push to Prod SEOUL'에서 Top5 팀에 선정됐다고 밝혔다.이번 대회는 Anthropic, Replit, 한국투자파트너스, 한국투자액셀러레이터가 공동 주최했다. AI 와 딥테크, 로보틱스, 모빌리티, 바이오·헬스케어 등 다양한 분야 스타트업이 참가했으며, 사전 선발된 국내 스타트업 38개 팀, 90명이 참여했다.로지피티와 법률사무소 탁월은 이번 대회에서 Slack 기반 법률 AI 서비스 '탁월봇'을 공개했다. 탁월봇은 스타트업 대표나 실무자가 Slack에서 법률 질문을 남기면 AI 가 관련 쟁점과 필요한 자료를 1차로 정리하고, 이후 변호사 검토로 연결하는 방식의 서비스다.서비스는 계약과 투자, 개인정보, 근로계약, 외주개발, 지식재산권, 서비스 약관 등 스타트업 업무 과정에서 자주 발생하는 법률 이슈를 확인하는 데 활용될 수 있도록 설계됐다고 설명했다.로지피티와 법률사무소 탁월은 기존 이메일과 미팅 중심의 법률 자문 과정을 협업툴 안에서 연결하는 방식을 검토하고 있다고 밝혔다. 고객 문의부터 자료 정리, 변호사 검토, 회신 과정까지 하나의 업무 흐름으로 구성하는 것이 목표라고 설명했다.추다은 대표는 "탁월봇은 변호사를 대체하기 위한 서비스가 아니라 스타트업이 법률 이슈를 빠르게 확인하고 변호사가 필요한 검토에 집중할 수 있도록 돕는 도구"라며 "스타트업 환경에 맞는 법률 서비스 모델을 지속적으로 검토하겠다"고 말했다.로지피티는 최근 벤처기업 확인을 받았으며 딥테크창업사관학교 1기 기업으로도 선정됐다. 로지피티는 AI·플랫폼 기술을, 법률사무소 탁월은 스타트업과 기업 고객 대상 법률 자문을 담당하며 향후 탁월봇 적용 범위를 검토할 계획이라고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com