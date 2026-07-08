홈 한경BUSINESS [속보] 5월 경상흑자 386.1억달러…반도체 수출 호조에 역대 최대 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202607081755b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.07.08 08:27 수정2026.07.08 08:28 강홍민 기자 한경DB5월 경상흑자 386.1억달러…반도체 수출 호조에 역대 최대강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “아마존도 빚투” AI 인프라 투자에 38조원 조달 "車 대신 주식 올인"…자동차 시장 보릿고개 어쩌나 서울 아파트 착공 56% 급감…집값 잡을 해법, 왜 못 쓸까[아기곰의 부동산 산책] 李 "무기 거래 넘어 함께 생산·운용…'한-나토 방산 2.0' 격상해야" [단독] '성과급 논란'이 쏘아 올린 노조 출범···41년 牙城 깬 '삼성SDS'