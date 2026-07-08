50년 전 남성의 절반 수준

전 세계 남성 호르몬 ‘54% 급감’

‘노화’ 아닌 비만, 화학물질, 지구 온난화 주범

서울 종로구 청계천에서 점심식사를 마친 직장인들이 산책을 하고 있다. 24.4.12 /사진=한경 이솔 기자

전 세계 남성들의 평균 테스토스테론(남성 호르몬) 수치가 지난 50년 사이 절반 이하로 뚝 떨어져 남성 생식 건강이 심각한 위기에 직면했다는 연구 결과가 나왔다.7일(현지시간)영국 일간 가디언에 따르면 런던에서 열린 유럽 인간 생식·배아학회(ESHRE) 연례 회의에서 1972년과 2019년 사이 남성의 테스토스테론 평균 수치가 54% 감소했다는 분석이 발표됐다.이번 연구는 미국, 이스라엘, 브라질, 핀란드, 덴마크 등 다양한 국가의 남성 11만8593명의 데이터를 추적 분석한 결과다.남성 호르몬의 핵심인 테스토스테론은 정자 생성과 성욕을 조절할 뿐 아니라 근육량, 골밀도, 신진대사, 에너지 수준, 기분 조절까지 신체 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치는 물질이다.이 수치가 반토막났다는 것은 남성성의 약화뿐만 아니라 전반적인 건강 지표에 빨간불이 켜졌음을 의미한다.연구진은 이 같은 급감 현상의 일차적인 원인으로 현대인의 비만과 당뇨병 증가를 꼽았다.여기에 일상 가전이나 가정용품 등에서 흔히 발견되는 내분비 교란 화학물질(환경호르몬)과 지구 온난화 같은 환경적인 요인 역시 남성 호르몬 감소를 부추렸을 가능성이 크다고 짚었다.연구에 참여한 이스라엘 히브리 대학 하가이 레빈 교수는 “테스토스테론 수치가 50% 이상 감소하는 등 남성 생식 건강에 큰 위기가 닥쳤지만 현재 충분한 관심을 받지 못하고 있다”고 경고했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com