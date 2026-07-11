이재명 대통령이 7월 6일 오전 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. (사진=한국경제신문)

[숫자로 보는 경제]

이재명 대통령은 7월 6일 호남 반도체 등 이른바 ‘3대 메가프로젝트’와 관련해 “그야말로 오직 속도전이 중요하다”며 신속한 후속 조치를 당부했다.이 대통령은 전 세계 첨단산업 분야에서 “매우 치열한 경쟁이 벌어지고 있고 AI를 중심으로 완전히 새로운 미래가 준비되고 있다”며 “국운이 걸린 총력 경쟁은 누가 얼마나 빨리 선점하느냐에 달렸다. 오직 속도전이 중요하다”고 강조했다.이어 기업이 투자와 생산활동에 집중할 수 있도록 정부가 행정 절차를 과감히 혁신해야 한다고 주문했다.부지 확정부터 팹 착공까지 6년이 걸린 용인 반도체 산업단지를 예로 들며 “제가 보는 기준으로는 빠르지 않다”고 지적했다. 이어 “보상 지연으로 사업이 늦어지는 일이 없어야 한다”며 “이미 진행한 환경영향평가가 있다면 기존 결과를 활용해 절차를 대폭 단축해야 한다”고 말했다.또 불필요한 행정 절차로 시간을 허비하지 않도록 “불법이 아닌 한 동행, 병행 추진하라”고 지시했다.토지 보상과 관련해서는 이른바 ‘알박기’ 문제를 언급하며 “협의 취득과 강제 수용 절차를 동시에 시작하라”고 강조했다.이 대통령은 전남광주통합특별시가 반도체 투자기업 지원 조례를 신속히 제정한 점을 높이 평가하며 감사를 전했다. 이어 영남·충청·강원·전북 등 다른 지방정부에도 적극적인 협조를 요청했다.국제통화기금(IMF)이 우리나라의 올해 경제성장률 전망치를 기존 1.9%에서 2.6%로 높여 잡았다. 발표 대상 주요 30개국 중 한국이 가장 높은 수준의 상승폭을 보였다. 미국은 4월과 같은 2.3%로, 일본은 0.1%p 하향 조정된 0.6%로 제시됐다. 선진국 41개국의 올해 평균 성장률은 4월 대비 0.1%p 떨어진 1.7%로 나타났다. 앞서 경제협력개발기구(OECD)도 지난 6월 한국의 올해 성장률을 기존 1.7%에서 2.6%로 높게 전망한 바 있다. 아시아개발은행(ADB) 역시 4월 전망보다 0.7%p 올린 2.6%로 내다봤다. 주요 국제기구가 한국 경제에 대한 전망을 잇따라 높인 배경에는 반도체를 중심으로 급증하는 수출이 자리한다.6월 소비자물가가 2년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 국가데이터처가 7월 2일 발표한 ‘6월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.99로 1년 전보다 3.2% 올랐다. 이는 2023년 12월(3.2%) 이후 30개월 만에 가장 높은 상승률이다. 중동 전쟁 여파로 석유류 물가가 24.7% 오르면서 5월에 이어 두 달 연속 3%대 물가상승률을 기록했다. 먹거리 등 자주 구매하는 품목으로 구성된 생활물가지수도 전년 대비 3.4% 상승하며 2024년 4월(3.6%) 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다. 정부는 최근 중동 전쟁 종전 합의로 국제유가가 하락세를 보이고 있지만 당분간 3%대 물가상승률이 이어질 것이라고 전망했다.미국의 6월 비농업 고용 증가폭이 5만7000명에 그치며 시장 예상치를 크게 밑돌았다. 미국 노동부는 6월 비농업 일자리가 전월 대비 5만7000개 증가했다고 밝혔다. 이는 전문가 예상치(11만5000명)의 절반 수준이다. 앞서 미국 고용 시장은 지난 3~5월 예상치를 웃도는 ‘깜짝 고용’ 흐름을 보이며 미국 중앙은행(Fed)이 높은 물가와 견조한 고용을 이유로 금리를 인상할 것이라는 전망이 나왔다. 지난 5월 비농업 일자리는 전월 대비 12만9000개 늘어났다. 다만 노동시장 이탈자가 늘면서 6월 실업률은 4.2%로 시장 예상치(4.3%)를 소폭 밑돌았다. 고용 둔화 신호가 나타나면서 발표 직후 미국 2년물 국채금리는 하락하며 기준금리 인상 기대가 약화한 것으로 풀이됐다.오승주 인턴기자 seungjuoh@hankyung.com