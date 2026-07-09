경북 봉화군 석포제련소에서 9일 불이나 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

9일 경북 봉화군 석포제련소에서 화재가 발생해 소방 당국이 대응 1단계를 발령하고 1시간여 만에 진화를 마쳤다.불은 이날 낮 12시 36분께 석포제련소 내 황산 제조공장 대기집진시설에서 시작됐다.신고를 접수한 소방 당국은 낮 12시 43분께 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령했다.진화 현장에는 인력 60여 명과 소방차 등 장비 34대가 투입됐으며, 화재 발생 1시간 19분 만인 오후 1시 55분께 주불이 완전히 잡혔다.이번 화재로 대기오염 방지 시설인 대기집진시설 2기가 소실된 것으로 파악된다. 공장 재가동까지는 다소 시간이 소요될 전망이다. 현재까지 인명피해는 없는 상태다.사고 현장인 1공장은 아연 제련 과정에서 발생하는 부산물인 황을 모아 황산으로 제조하는 시설이다.황산은 강산성 물질로 인체에 위험하며, 연소 확산 시 유독가스 발생 우려가 커 봉화군은 인근 주민들에게 대피 안내 문자를 발송하기도 했다.경찰 또한 사고 현장 주변 교통을 통제하며 만일의 사태에 대비했다. 석포제련소 측은 "인근 마을로의 유해 물질 유출 등 추가 피해는 없다"고 설명했다.다만 대구지방환경청은 즉각 현장 인력을 파견해 유해 화학물질 누출 여부를 정밀 조사 중이다. 결과에 따라 매뉴얼에 의거한 방제 작업이 실시될 방침이다.1970년 준공된 석포제련소는 철강, 자동차, 가전 산업의 기초 소재인 아연을 생산하는 영풍그룹 산하 비철금속 제련 공장이다.당국은 현장 감식을 통해 정확한 화재 원인과 구체적인 피해 규모를 규명할 계획이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com