한화큐셀, 여의도 22배 ‘아틀라스 에너지 파크’ 건설…美 초대형 EPC 주도

한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)이 미국 사상 최대 규모의 재생에너지 프로젝트 중 하나인 ‘아틀라스 에너지 파크(Atlas Energy Park)’의 EPC(설계·조달·시공)를 수행하며, 프로젝트 일부 자산 매각까지 성공적으로 마쳤다.애리조나주 라 파즈 카운티에 조성되는 아틀라스 에너지 파크는 여의도 면적의 22배에 달하는 63.66km² 규모의 복합 에너지 단지다.오는 2028년까지 2.8GW 규모의 태양광 발전소와 5.7GWh 규모의 에너지 저장 장치(ESS)가 순차적으로 들어선다.한화큐셀은 단지 내 모든 프로젝트의 EPC를 전담하고, 태양광 모듈 전량을 공급한다.특히 한화큐셀이 초기 개발부터 EPC까지 전 과정을 수행한 357MW 규모의 태양광 발전소 2개는 지난 5월 매각을 완료하며 사업 수행 역량을 입증했다고 회사 측은 설명했다.한화큐셀이 미국 EPC 시장에서 두각을 나타내는 배경에는 조지아주 ‘솔라 허브’를 필두로 한 수직계열화된 생산 체계와 탄탄한 ESS 공급망이 있다.미국은 자국산 기자재를 사용하는 사업자에게 투자세액공제(ITC)와 국내 콘텐츠 보너스 크레딧(DCBC) 등 다양한 혜택을 제공하는데, 한화큐셀은 이러한 정책적 이점을 극대화할 수 있는 최적의 파트너로 평가받는다.2017년부터 본격적인 EPC 사업에 나선 한화큐셀은 현재까지 북미에서 총 11GW의 태양광과 6GWh의 ESS 프로젝트를 완공했거나 추진 중이다.최근 AI 데이터센터 확산으로 급증하는 전력 수요에 발맞춰, 한화큐셀은 재생에너지 발전과 ESS를 결합한 통합 솔루션을 앞세워 미국 전역에서 사업을 확대할 방침이다.한화큐셀 크리스 호드릭 EPC사업부문장은 “아틀라스 에너지 파크는 한화큐셀의 EPC 수행 역량과 미국 현지 공급망, 그리고 개발부터 시공, 자산 매각에 이르는 종합 사업 역량을 다시 한번 입증한 상징적인 프로젝트”라며 “앞으로도 태양광과 ESS를 결합한 통합 솔루션으로 고객 가치와 사업 경쟁력을 높이며 북미 재생에너지 시장 성장을 주도해 나가겠다”라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com