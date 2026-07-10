포스코인터내셔널 본사. 사진=포스코인터내셔널

포스코그룹이 몽골의 에너지 전환 프로젝트에 본격적으로 참여하며 글로벌 에너지 사업 확장에 속도를 낸다.포스코인터내셔널은 지난 9일(현지 시간) 몽골 울란바토르에서 현지 유력 에너지·인프라 기업인 '뉴컴(Newcom)'과 1억 달러 규모의 에너지 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.이날 협약식에는 장인화 포스코그룹 회장과 이계인 포스코인터내셔널 사장, 바타르뭉흐 벌드바타르 뉴컴 회장 등 주요 관계자들이 참석해 미래 에너지 협력 방안을 논의했다.이번 협약의 핵심은 '히트펌프' 기술을 활용한 친환경 지역난방 사업이다.화력발전소 가동 과정에서 발생하는 냉각수 폐열을 난방용 온수로 재활용하는 방식으로, 에너지 효율을 극대화하고 탄소 배출을 줄이는 데 기여할 것으로 기대된다.포스코인터내셔널은 사업 개발을 비롯해 프로젝트 파이낸싱(PF), 기술 지원 및 EPC(설계·조달·시공) 관리 전반을 총괄한다. 파트너사인 뉴컴은 몽골 현지의 투자와 인허가, 부지 확보를 전담하며 사업을 뒷받침한다.장인화 포스코그룹 회장은 "몽골은 풍부한 에너지 자원과 높은 성장 잠재력을 지닌 전략적 요충지"라며, "이번 파트너십을 통해 현지 에너지 인프라 구축에 기여하고, 이를 교두보 삼아 중앙아시아 전역으로 에너지 사업 영토를 확장해 나가겠다"고 강조했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com