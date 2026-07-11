"삼성·SK 추격"...'대반격' 선언한 중국 기업

'세계 D램 4위' 중국 CXMT, 6.5조 실탄 장전

기업공개(IPO)를 추진 중인 세계 4위 D램 업체인 중국 CXMT(창신메모리)가 삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 선두 업체 추격 전략을 공식화했다.2016년 설립 이후 10년 만에 세계 4위 D램 업체로 성장한 CXMT가 정부 지원을 넘어 IPO를 통한 대규모 자금 조달에 나서면서 글로벌 메모리 시장 경쟁이 새로운 국면을 맞았다는 평가가 나온다.11일 업계에 따르면 CXMT는 지난 9일 상하이증권거래소에 투자설명서를 제출하고 IPO 절차를 에 돌입했다.CXMT는 투자설명서에서 자사를 생산능력 기준 중국 1위·세계 4위 D램 업체로 소개했다. 그러면서 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론을 주요 경쟁사로 지목했다. 이어 "글로벌 선두 3개 업체와는 여전히 일정한 격차가 존재한다"며 "생산능력과 연구개발(R&D), 매출 규모 등에서 차이가 있다"고 평가했다.또 생산능력(캐파) 확대와 연구개발 투자, 차세대 메모리 기술 확보를 통해 경쟁력을 높이겠다는 전략을 제시했다.CXMT는 이번 IPO를 통해 295억위안(약 6조5천억원)을 조달할 계획이다. 조달 자금은 생산라인 기술 업그레이드(75억위안), D램 기술 고도화(130억위안), 차세대 D램 선행기술 연구개발(90억위안) 등에 투입된다. 전체 투자 계획은 345억위안 규모로 부족한 자금은 자체 재원으로 충당할 예정이다.무엇보다 이번 투자설명서에서 눈길을 끄는 대목은 CXMT가 '중국 1위'보다 '세계 4위'를 거듭 강조하고, HBM보다 DDR5·LPDDR5X 등 범용 D램 제품군을 중심으로 성장 전략을 제시한 점이다.HBM 분야에서는 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론이 기술 우위를 유지하고 있는 만큼, 상대적으로 경쟁력이 있는 범용 D램을 앞세워 글로벌 시장 공략에 나선 것으로 풀이된다. 또 최근 AI 서버 투자 확대로 범용 D램 수요와 수익성이 함께 높아진 시장 환경을 적극 활용하려는 의도도 담겼다.실제 투자설명서에 따르면 CXMT의 지난해 매출은 LPDDR 제품이 66.4%를 차지했고 DDR 제품이 31.9%를 기록하는 등 대부분이 범용 D램 제품군에서 발생했다.시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 1분기 CXMT의 D램 시장점유율은 전 분기 4.7%에서 7.6%로 뛰었다. 같은 기간 삼성전자는 38.6%로 1위를 유지했고 SK하이닉스는 28.8%, 마이크론은 22.4%를 기록했다.AI 서버 수요 급증으로 메모리 공급 부족이 이어지는 가운데, 후발 업체인 CXMT가 글로벌 3사의 공급 부족분을 메우면서 점유율을 빠르게 끌어올렸다는 분석이다.최근에는 애플이 일부 제품에 CXMT D램 채택을 검토하고 있다는 보도가 나오는 등 글로벌 고객사 확보 가능성도 거론된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com