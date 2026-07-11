홈 한경BUSINESS [속보] 트럼프 "나를 암살 시도 시 이란 전역 파괴···미사일 1000기 장전 중" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202607119217b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.07.11 13:23 수정2026.07.11 13:23 강홍민 기자 연합뉴스트럼프 "나를 암살 시도 시 이란 전역 파괴···미사일 1000기 장전 중"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 삼성전자, 나스닥행?...관심 '폭발' 대항력 있는 세입자 경매물건으로 돈벌이하는 수법[최광석의 법으로 읽는 부동산] 벼랑 끝 석유화학...장치산업의 비애 다시 주목받는 '소셜 로봇' 이재명 대통령 "오직 속도전이 중요하다" [이주의 한마디]