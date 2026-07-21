주식도 금도 토큰으로…금융은 어디까지 바뀌나 [화제의 리포트]

이번 주 화제의 리포트는 NH투자증권 홍성욱 애널리스트가 펴낸 ‘디지털자산 RWA 토큰화 청사진 미리보기’를 선정했다. 홍 애널리스트는 토큰화가 금융시장의 새로운 표준으로 자리 잡는 과정에서 금융사와 블록체인 기업 간 주도권 경쟁이 본격화될 것으로 전망했다. 토큰화가 기존 금융 인프라를 바꿀 잠재력을 지닌 만큼 관련 기술과 표준을 선점하기 위한 경쟁이 불가피하다는 분석이다.토큰은 기존 블록체인 위에서 스마트 계약으로 만들어지는 디지털자산이다. RWA 토큰화는 기존 금융자산을 토큰으로 발행·거래하는 방식을 뜻한다. 국내에서는 ‘토큰증권’ 내지는 ‘STO(Security Token Offering)’ 등으로도 불리고 있다. 토큰 형태로 발행되지만 그 실질은 증권이기 때문에 증권법의 적용을 받는다. 새로운 자산군은 아니지만 실물증권에서 전자증권으로, 전자증권에서 토큰으로 증권을 담는 형태가 업그레이드되는 것이다.토큰화는 24시간 거래와 실시간 결제를 가능하게 하고 금융 인프라 운영 비용과 시간을 줄일 수 있다. 프로그래밍으로 핀테크 서비스 개발과 기존 프로세스의 자동화도 가능하다. 아울러 전 세계 약 40억 명이 증권 거래에 접근하지 못하는 상황에서 이를 해결할 방안으로도 주목받고 있다.토큰화가 확산될수록 금융사들은 기술 확보와 파트너십, 인수합병(M&A) 등으로 경쟁력 강화에 나설 것이다. 미국 증권거래위원회(SEC)의 가이드라인이 축적되고 클래리티(CLARITY) 법안이 통과될 경우 토큰화 시장이 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망된다.◆MMF부터 주식까지…토큰화 어디까지 왔나현재 토큰화 시장은 미국 국채 기반 MMF(머니마켓펀드)가 주도하고 있다. MMF는 단기 금융상품에 투자해 수익을 내는 펀드다. 미국 지니어스(GENIUS) 법안으로 스테이블코인을 보유하는 것만으로는 이자를 받을 수 없게 되면서 이를 투자해 이자수익을 얻는 MMF 토큰에 대한 관심이 커지고 있다. 대표 상품으로는 블랙록의 BUIDL과 서클의 USYC가 있다.MMF 토큰화가 확산되면서 기타 채권·대출 자산의 토큰화도 관심을 받고 있다. 사모신용 등에 투자하는 아폴로의 크레딧 펀드 ‘Apollo Diversified Credit Securitize Fund’가 대표적이다.금도 가격이 가파르게 상승하며 인기가 높아졌다. 시가총액 기준 MMF 다음으로 많이 토큰화된 자산이다. 투자자들이 달러 등 신용화폐의 가치 하락 위험에 민감하게 반응하면서 비트코인뿐 아니라 금 토큰에 대한 수요도 함께 늘어난 것으로 분석된다. 테더의 XAUT와 팍소스의 PAXG 등이 대표적인 금 토큰이다.가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 주식이다. 일반 투자자에게 가장 친숙한 자산인 데다 담보대출과 자산 운용, 거래 절차를 자동화할 수 있기 때문이다. 또한 서클 등 상장사의 주식뿐 아니라 앤트로픽 등 비상장 기업의 주식까지 토큰화가 적용되면 투자 유동성이 크게 개선될 수 있다. 특히 인프라가 자리 잡을 경우 투자자가 수백 개의 토큰을 원하는 비중으로 구성하고 운용하는 ‘다이렉트 인덱싱’도 쉬워져 기존 ETF 중심의 투자 방식에 변화를 가져올 것으로 보인다.◆ 토큰화 시대 ‘표준’ 선점 경쟁모두가 토큰화를 이야기하고 있지만 토큰화 방식과 표준에 대해서는 정해진 바가 없다. 이에 각 기업들은 표준 정립을 위해 주도권 확보에 나설 것으로 예상된다. 특히 경쟁은 발행과 운용, 블록체인, 유통, AI 에이전트, 스테이블코인, 파생상품 등 7개 분야를 중심으로 전개될 것으로 보인다.먼저 발행 방식이 두 가지로 나뉜다. 담보형은 기존 금융상품을 담보로 토큰을 발행하고 네이티브형은 증권을 처음부터 토큰 형태로 발행하는 방식이다. 시장에서는 담보형 사례가 더 빈번히 언급되고 있지만 SEC는 발행사 주도의 증권 토큰화를 선호할 것으로 예상된다. 담보형은 발행자 동의 없이 주식 거래가 가능하기에 시장 파편화와 권리 문제를 야기할 수 있으며 장기적으로 네이티브형이 표준으로 자리 잡을 것으로 보인다. 네이티브형으로는 슈퍼스테이트, 블랙록과 협업한 시큐리타이즈가 있다.다음으로 운용 단계에서는 모든 거래 데이터가 블록체인 위(On)에 기록·처리되는 온체인 자산운용사가 주목받을 것으로 예상된다. 대표적으로 메이플파이낸스는 대출 풀(pool)을 운영해 글로벌 자금조달과 대출 투자 기회를 제공한다.토큰화의 블록체인은 일반 블록체인과 다른 인프라가 요구된다. 거래·보유 현황을 공개하지 않아야 하며 높은 확장성과 규제 준수 등을 갖춰야 한다. 현재는 10년 이상 다운타임이 없어 신뢰성을 갖춘 이더리움이 가장 많이 활용되고 있다. 이더리움은 개발 시 합의 과정에 많은 시간이 걸리지만 오히려 특정 국가나 기업에 치우치지 않는 중립성을 지니고 있다.유통에서는 거래소와 투자 플랫폼의 치열한 경쟁이 예상된다. 토큰화 증권은 블록체인 기반 탈중앙거래소(DEX)에서도 거래가 가능해 기존 거래소의 독점 구조를 흔들 수 있다. 블록체인 지갑이 확산하면 모든 기능을 앱으로 해결하는 ‘슈퍼앱’도 등장한다. 아울러 대출과 송금 등 은행과 유사한 서비스를 제공하는 ‘네오뱅크’도 레거시 금융사를 위협하는 새로운 경쟁자로 부상할 전망이다. 코인베이스와 로빈후드 등이 대표 사례다.토큰화의 대표 장점 중 하나는 AI 에이전트와의 시너지다. AI가 투자 전략을 짜고 결제 업무까지 수행하는데 여기서 중요한 부분은 검증이다. 이더리움 블록체인의 ERC-8004처럼 특정 에이전트가 안전하게 작동하는지 평가하는 기술 표준이 만들어지면서 신뢰도가 높은 에이전트에 자산 운용을 일임하는 시대가 도래할 수 있다.스테이블코인도 토큰화 증권과 밀접하다. 블록체인상 토큰 결제수단으로 스테이블코인이 차지할 가능성이 높다. 미국 시장의 경우 컴플라이언스 준수에 유리한 서클의 USDC가 결제수단으로 주목받을 것으로 보인다. 마지막으로 미국 금융기관들이 미국 내에서 합법적으로 무기한 선물을 거래하게 되면 우량 증거금으로 쓰이는 MMF 토큰 수요 역시 빠르게 증가할 것이다.오승주 인턴기자 seungjuoh@hankyung.com