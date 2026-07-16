홈 한경BUSINESS [속보] 한은, 기준금리 0.25%p 인상…3년 6개월 만에 긴축 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202607168678b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.07.16 09:52 수정2026.07.16 09:52 강홍민 기자 한경DB한은, 기준금리 0.25%p 인상…3년 6개월 만에 긴축강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “AI 동맹 굳히나” 젠슨황 SK하이닉스에 엄지척 모아교육그룹, 사내 브랜드 스토리 공모전 '모아 신춘문예' 성료 "필리조선소가 해냈다"…월가 황제, 美 조선업 부활 상징으로 한화 콕 찍었다 “엔비디아 너무 비싸” 독기 품은 애플 AI에 밀린 美 기업 기후 투자 [ESG 뉴스 5]