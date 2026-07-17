'쿵푸여자축구' 예고편 장면 (서경덕 교수 제공)

중국 영화감독 겸 배우 저우싱츠(주성치·周星馳)가 25년 만에 선보인 영화 '소림축구' 후속작에 한국 여자 축구팀을 비하하는 듯한 장면이 담겨 논란이다.서경덕 교수는 16일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '쿵푸여자축구'(功夫女足)를 언급하며 "예고편뿐 아니라 영화 내에서도 한국 여자 축구팀을 비하하는 장면이 많이 담겨 있다"고 지적했다.이어 "이화여대를 연상케 하는 '이화여자 축구팀'이 온갖 비겁한 수를 쓰는 '반칙 축구'를 하고, 서클렌즈를 끼고 화장에 집중하는 선수들로 묘사했다"고 비판했다.또 "아무리 B급 감성을 표방했다지만 어눌한 한국말을 삽입해 실소를 자아내기도 했다"고 덧붙였다.펑파이신문 등 중국 매체에 따르면 지난 11일 개봉한 이 영화는 개봉 사흘 만에 누적 박스오피스 6억 위안(약 1천323억원)을 돌파했다. 이 영화는 2001년 흥행작 '소림축구'의 후속 격으로, 약체 여자 축구팀이 무술을 접목해 기적을 만들어가는 코미디 장르다.서 교수는 2022년 베이징 동계올림픽 당시 베이징시 광전총국이 공개한 쇼트트랙 영화 '날아라, 빙판 위의 빛'에서 한국 선수들을 반칙왕으로 묘사한 사실도 언급했다.그는 "허구 영화라지만 쇼트트랙, 축구 등을 소재로 한국 스포츠계를 지속해 모욕하는 건 잘못"이라며 "오는 8월 영화 해외 개봉에 앞서 잘못된 부분을 반드시 시정하고, 더 이상 선 넘는 비유로 주변국에 피해를 주지 말아야 한다"고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com