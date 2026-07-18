트럼프 “美 넘어오는 캐나다 산불연기에 관세 부과”

사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다 산불로 인한 연기가 미국까지 넘어오는 것을 두고 강한 불만을 표했다. 캐나다의 산림 관리 부실이 자국 대기질을 악화시켰다며 오염으로 발생한 비용은 캐나다에 부과 중인 관세에 추가할 것임을 예고했다.트럼프 대통령은 17일(현지 시간) 트루스소셜에 “캐나다가 자국의 산림과 수풀을 제대로 관리하지 않았다”며 “그 결과 미국은 불필요하게 더럽고 오염된 데다가 건강에 해로운 공기 유입을 겪고 있다”고 올렸다. 이어 “이러한 공기질은 위험한 수준으로 결코 용납할 수 없다”며 “오늘 중으로 캐나다 총리와 통화해 이 문제를 어떻게 해결할 것인지 물을 예정”이라고 밝혔다.최근 캐나다 전역에선 800여 건의 산불이 발생했다. 이날 워싱턴포스트(WP)에 따르면 캐나다에서 발생한 산불 연기가 미국으로 유입되면서 디트로이트, 시카고, 워싱턴 D.C는 세계에서 가장 오염된 주요 도시 목록에서 상위권을 차지했다. WP는 “국회의사당은 회색 연기에 가려졌고 도시의 익숙한 기념물들은 가까운 거리에서도 제대로 알아보기 어려웠다”고 심각성을 전했다.트럼프 대통령이 오염으로 인해 발생한 비용을 해결하겠다며 꺼내든 카드는 ‘관세’다.그는 ”오염으로 발생한 비용은 현재 캐나다가 부담하고 있는 관세에 추가될 수밖에 없다“고 말했다. 아직 어떤 방식으로 관세를 부과할 것인지 등은 구체적으로 밝히지 않았다. 트럼프 대통령은 지난해 취임한 후 수시로 관세 인상을 언급하며 상대국을 압박하는 전략을 구사해왔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com