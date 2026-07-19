삼성, 브랜드 가치 세계 8위

삼성이 올해 글로벌 빅테크 기업 가치 평가에서 지난해보다 높아진 가치를 인정받으며 상위 10위에 들었다.19일 업계에 따르면 영국의 글로벌 브랜드 평가 전문 컨설팅업체 '브랜드 파이낸스'가 최근 발표한 '2026년 톱 100 테크 브랜드'에서 삼성의 브랜드 가치는 세계 8위로 평가됐다. 10위 안에서 유일한 한국 기업으로 이름을 올렸다.금액으로 환산한 삼성의 브랜드 가치는 974억1500만달러(약 144조1000억원)로, 지난해(894억2700만달러)보다 8.9% 증가했다.다만 순위는 지난해보다 한 계단 내려갔다. 작년에 8위였던 미국 엔비디아가 3계단 높은 5위로 오르면서 순위가 밀렸다.엔비디아의 브랜드 가치는 인공지능(AI) 산업의 급격한 팽창에 힘입어 878억7100만달러에서 1천843억2200만달러로 2.1배 뛰었다.브랜드 파이낸스는 "첨단 컴퓨팅 수요가 급증하면서 엔비디아는 중국 틱톡(6위), 미국 페이스북(7위), 삼성 등 기존에 확고한 입지를 다진 브랜드들을 추월했다"고 설명했다.브랜드 가치 1위에 오른 테크 기업은 미국 애플로, 6천76억4천200만달러(5.8%↑)의 가치를 기록했다. 이어 2∼4위도 미국 기업인 마이크로소프트, 구글, 아마존이 각각 차지했다.국내 테크 브랜드 중 두 번째로 높은 가치를 인정받은 기업은 SK하이닉스로, 지난해보다 한 계단 오른 28위였다. 이어 LG가 8계단 내린 44위였고, 한국 기업으로 분류된 쿠팡이 한 계단 내려간 49위로 나타났다. 100위 안에는 1년 사이 5계단 오른 네이버(95위)도 포함됐다. 이들 5개 한국 기업은 2년 연속 상위 100위 브랜드에 포함됐다.김정우 기자 enyou@hankyung.com