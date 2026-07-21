"이 법 하나로 판도 바뀐다"…베스트 애널이 진단한 '하반기 변수'는 [2026 상반기 베스트 애널리스트 추천 전략⑤]

디지털자산 홍성욱 NH투자증권(최초)

글로벌 투자전략-미국·선진국 김성환 신한투자증권(최초)

글로벌 투자전략-중국·신흥국 김경환 하나증권

ESG 이정빈 신한투자증권

홍성욱 NH투자증권 애널리스트는 하반기 시장의 핵심 변수로 미국 디지털자산 시장의 제도적 기반이 될 ‘CLARITY 법안’의 연내 통과 여부를 꼽았다. 상반기 통과가 지연됐던 법안의 향방이 여름 중 결정되면서 하반기 디지털자산 시장의 흐름을 좌우할 것이라는 분석이다. 구체적인 투자전략으로는 디지털자산 기업들의 IPO 시장에 주목할 것을 권했다. 특히 스테이블코인 발행사인 서클과 블랙록이 투자한 토큰화 플랫폼 ‘시큐리타이즈’의 상장을 계기로 토큰화 트렌드가 본격화되면서 관련 기업에 대한 투자자들의 관심이 확대될 것으로 평가했다.김성환 신한투자증권 애널리스트는 하반기 미국 증시를 ‘AI 투자 사이클’이 주도할 것으로 전망했다. 대규모 설비투자가 이어지는 가운데 LLM·클라우드의 매출 급증으로 현금흐름이 견조해 실적 전망의 추가 상향 여력이 충분하다는 분석이다. 그는 이러한 흐름이 최소한 내년 상반기까지 이어질 것으로 봤다. 투자전략으로는 AI 설비투자 수혜를 받는 주도주 중심의 접근을 제안했다. 특히 반도체·하드웨어·전기장비를 실적 개선과 주가 상승세를 동반할 유망 업종으로 꼽았다. 국가별로는 한국과 일본, 대만 등 동아시아 시장의 상대적 강세가 지속될 것으로 예상했다.중국 증시의 장기 소외가 끝날 것이라는 전망이 나왔다. 김경환 하나증권 애널리스트는 하반기 중국 투자전략의 핵심으로 ‘공급망 재평가’와 ‘내수 회복 확산’을 제시했다. 특히 CXMT와 유니트리 등 중국 기술 기업의 상장과 홍콩 AI 모델 상업화 확대가 공급망 재평가를 이끌 것이라는 분석이다. 아울러 실적과 수급 수혜가 기대되는 중화권 3대 테크지수(심천 ChiNext, 상하이 과창50, 항셍테크)에 대한 긍정적 시각을 유지했다. 그는 “이러한 변화를 바탕으로 중화권 증시의 장기 소외 국면이 종료되고 실적 장세가 전개될 것”이라고 말했다.이정빈 신한투자증권 애널리스트는 하반기 ESG 시장을 흔들 핵심 변수로 기업가치 제고 정책에 따른 실질적인 행동 변화 여부를 지목했다. 상반기에는 제도적 기대감이 시장을 움직였다면 하반기에는 자사주 소각과 배당 확대 등 구체적인 주주환원 조치 실행 여부가 중요해질 것이라는 설명이다. 투자전략 측면에서는 이러한 변화를 선도하는 기업에 주목할 것을 권했다. 단기적인 이벤트보다 ROE(자기자본이익률) 개선 의지와 투명한 지배구조를 갖춘 기업들이 지속적인 프리미엄을 받을 가능성이 높다는 판단에서다. 아울러 ESG가 한국 증시의 고질적인 저평가 요인을 해소하는 핵심 동력이 될 것이라고 전망했다.