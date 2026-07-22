고가주택을 중심으로 부동산 시장선 이미 쓰던 집주인 대출

전문가, 불법은 아니지만 세무 폭탄 리스크 주의

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./2026.5.28. 청와대사진기자단 한국경제 김범준 기자

서울의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.24/뉴스1

이재명 대통령의 분당 아파트 거래를 계기로 매도인이 매수인에게 자금을 빌려주는 ‘셀러 파이낸싱’(매도자 금융)에 시장의 관심이 쏠리고 있다.22일 부동산업계에 따르면 이 같은 ‘집주인 대출’은 지난해 6.27 대출 규제나 2020년 15억 초과 주택 대출 금지 시절 등 강력한 규제가 있을 때마다 강남권 고가주택을 중심으로 간헐적으로 이뤄져 왔다.최근 강남구 자곡동의 한 아파트 역시 은행 대출 6억 원에 집주인이 추가로 6억 원을 빌려주는 조건을 걸고 매물을 내놓기도 했다.셀러 파이낸싱은 매수인이 잔금이 부족할 때 매도인이 직접 자금을 빌려주고 근저당권을 설정해 차후 원리금을 상환받는 방식이다.개인 간 차입금을 자금조달계획서에 기재하고 차용증을 갖추면 법적으로 문제 되지 않는다.미국에선 상환 능력 확인 절차 등 제도화돼 있으나 국내는 별도 규정이 없다.김인만 부동산경제연구소 소장은 “불법은 아니지만 개인 간 거액의 자금 거래인 만큼 자금출처조사 대상이 될 가능성이 높다”며 “부동산원이 소명 자료를 요구할 수도 있는 만큼 세무 리스크를 충분히 고려하고 계약 조건도 명확히 정해야 한다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com