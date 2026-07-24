편의점 상비약 11종→20종 확대 추진

약사회 “복약지도 외면, 즉각 철회하라”

소비자 단체는 찬성입장, 논란 확대 예상

서울의 한 종합병원앞의 약국가 모습. 2024.5.6 사진=연합뉴스

정부가 편의점 판매 ‘안전상비의약품’을 기존 11종에서 20종으로 확대하는 방안을 추진 중인 가운데 대한약사회를 비롯한 약사 단체들이 반대 운동을 본격화하고 있다.24일 제약 업계 등에 따르면 대한약사회와 각 지역 약사회는 최근 편의점 상비약 품목 확대에 반대하는 성명을 연달아 발표했다.전달 대한약사회는 입장문을 내고 “행정 편의주의이자 지역 상황을 의도적으로 외면한 정책 판단의 소치”라며 “일반의약품 복용 시 약사의 전문적 상담과 안전관리가 어느 때보다 절실하게 요구되고 있다”고 지적했다.이어 “지금은 오히려 일반의약품 안전 사용 규제를 강화해야 한다”며 “안전상비의약품 사용의 안전성이 낮아지고 있음에도 보건 당국의 사후관리는 전혀 없는 실정”이라고 비판했다.이에 앞서 부산시 약사회는 지난 17일 내놓은 성명을 통해 “의약품은 일반 잡화 소매상에서 규제와 제한 없이 판매할 수 있는 공산품이 아니”라며 “편의점 상비약 품목 확대와 판매점 지정 기준 완화 방침을 즉각 철회하라”고 반발했다.서울시 중랑구약사회도 이달 20일 발표한 성명에서 “정부는 약국에 엄격한 복약지도와 행정 책임을 부과하면서도 전문적 복약지도가 불가능한 편의점에서는 의약품 판매 품목을 확대하려 하고 있다”고 강조했다.광주시 약사회는 21일 공개한 성명에서 “카페인처럼 일상에서 쉽게 접하는 성분도 오남용 문제가 불거질 수 있다”며 “연령, 기저질환, 임신 여부 등에 따라 효과와 부작용이 달라지는 의약품은 더욱 신중하게 다뤄야 한다”는 입장을 나타냈다.특히 서울시 약사회는 25일 결의대회를 열어 정부의 편의점 상비약 품목 확대 추진을 비판할 것으로 알려졌다.한편 정부의 편의점 상비약 품목 확대 추진에 대해 소비자단체는 찬성한다는 입장을 표명한 바 있어 앞으로도 논란 확대가 예상된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com