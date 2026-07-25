이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 오른쪽부터 최태원 SK 회장, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김용범 정책실장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 사진=연합뉴스

이재명 대통령의 미국·남미 순방 첫 방문지인 미국 샌프란시스코에서 삼성전자와 SK가 반도체 분야에서 총 9500억달러(약1375조원) 규모의 장기계약을 수주했다.김용범 청와대 정책실장은 24일(현지시간) 샌프란시스코 현지에서 브리핑을 갖고 국내 기업들이 ‘샌프란시스코 AI 서밋’을 통해 얻은 성과를 구체적으로 소개했다.우선 그는 “국내 기업들과 글로벌 빅테크 기업들은 9500억달러 규모의 반도체 분야 협력을 추진하기로 했다”고 밝혔다.삼성전자는 브로드컴과 향후 5년간 2000억 달러(290조원) 규모의 첨단 메모리 반도체 공급과 AI 칩 생산을 위한 파운드리 협력 업무협약을 체결했다.SK는 엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업들과 향후 5년간 7500억달러 규모(1085조원)에 달하는 첨단메모리 반도체의 장기적 공급 협력을 진행한다.AI데이터센터와 관련해서는 국내 기업들과 글로벌 빅테크 기업들이 약 5GW, GPU(그래픽 처리 장치) 약 200만장의 투자 협력을 추진한다.SKT는 엔비디아와 최대 2GW 규모의 AI 데이터센터 구축·확장에 대한 엔비디아의 지원과 함께 최신 GPU 베라루빈 시스템을 우선 할당하는 데 합의했다. 또 앤트로픽과 국내 GW급 AI 데이터센터 프로젝트 투자·협력을 추진한다.네이버는 엔비디아와의 전략적 투자 협약을 맺었고 글로벌 투자기업 브룩필드와 인프라 공급 계약을 통해 총 100억 달러 규모 대규모 글로벌 AI 팩토리를 구축하기로 했다.피지컬 AI와 관련해서는 현대자동차그룹과 엔비디아가 AI 로봇을 개발·검증할 수 있는 표준화된 기반인 ‘로봇 레퍼런스 플랫폼’을 공동 구축해 대학·스타트업의 다양한 로봇 개발을 지원하기로 했다. 웨이모와는 자율주행차 파운드리 계획을 발표했다.삼성 SDS와 앤트로픽은 AI 신규 시장을 공동으로 발굴하고, AI 엔지니어를 함께 양성하기 위한 전략적 파트너십 계약을 체결했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com