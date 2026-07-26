한방병원·한의원 중심의 경상환자 과잉진료로 보험금 누수

수백억원대 보험사기 자생한방병원 경찰 수사 중

경찰, 자생한방병원 압수수색 사진=연합뉴스

올해 상반기 손해보험사(이하 손보사)들의 자동차보험 손익이 약 6년 만에 적자 전환했다.26일 보험업계에 따르면 올해 상반기 전체 손보사의 자동차보험 영업 적자는 약 1890억원에 달했다. 상반기 기준 적자가 난 것은 2020년 이후 처음이다.특히 올해 들어 손해율도 커졌다. 대형 손해보험사 4사(삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험)의 상반기 자동차보험 누적 손해율은 84.5%로 작년 동기 대비 1.9%포인트 상승했다.유가 급등으로 차량 운행량이 감소하고 보험료 1.3∼1.4% 인상 효과까지 있었지만 업계 전반의 실적이 나빠진 데는 한방병원·한의원 중심의 경상환자(상해등급 12∼14급) 과잉진료로 인한 보험금 누수가 주요 원인으로 분석된다.손해보험협회에 따르면 지난해 기준 한방병원은 1인당 치료비가 108만원으로 양방병원(35만원)의 3.1배 수준에 달했다.상급 병실료 편법 청구나 고가 자기공명영상(MRI) 촬영, 세트 치료 청구 등 진료 관행이 문제로 꼽힌다.경찰도 수백억원대 보험사기 혐의를 받는 자생한방병원을 수사하고 있다. 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이달 8일 강남구 자생한방병원과 자생의료재단 등 5곳을 압수수색했다.대형 손보사 4사가 자생한방병원이 교통사고 환자들에게 한약을 무분별하게 처방해 보험금 수백억원을 챙겼다며 고소장을 제출한 데 따른 조치다.이와 함께 정비요금·일용근로자 임금 인상 등 원가 상승요인, 제한적 보험료 인상폭 등도 손익 악화 원인으로 언급된다.특히 하반기에는 계절적 요인으로 상반기보다 손해율이 높아지는 만큼 상반기보다 적자 규모가 확대될 가능성이 크다.하지만 업계에서는 하반기 ‘8주룰’이 도입이 손해율 상승을 일정 부분 억제할 것이라는 기대도 나온다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com