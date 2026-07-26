영화 '호프' 스틸컷(한경DB)

최휘영 문화체육관광부 장관이 영화 '호프' 관람 후기로 응원글을 남겼다.최 장관은 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "역대급 압도적 스케일의 한국형 SF 블록버스터 '호프'를 보고 왔다"며 "장장 156분간 손에 땀을 쥐며 이 여름의 무더위를 싹 날린 것만으로도 저는 매우 만족했다"고 소감을 밝혔다.최 장관은 특히 작품을 두고 다양한 평가가 나오는 것에 대해선 "뭔가 수상한 기운이 감도는 분위기에서 시작한 영화는 점점 긴장감을 높이며 심장을 조여오더니 이윽고 갑자기"라며 "호불호가 엇갈린다는 마지막 결말, 그건 직접 보고 판단해 보시라"고 말했다.이어 "속도 위에 속도를 더해 질주하다가 좌로 돌고 우로 뻗치며 정신없이 어딘가를 향해 마구 달려 나가는데, 그 속에는 스펙터클한 액션과 스릴, 공포, 서스펜스, 괴수, 어드벤처, SF에다 블랙 유머의 부조리함까지 다양한 장르와 요소들이 '변검'처럼 수시로 얼굴을 바꿔가며 나타났다"며 "잠시의 방심도 허용하지 않더니 급기야 어느 순간, 영화는 끝이 나고 엔딩 크레딧이 올라가고 있었다"고 후기를 남겼다.개봉 11일 차에 관객 300만명을 돌파한 것에도 축하를 남겼다. 최 장관은 "영화 '곡성', '황해', '추격자'의 명장 나홍진 감독이 10년 만에 내놓은 신작인 데다, 한국영화 사상 최대의 제작비가 투입돼 개봉 전부터 큰 관심을 모았던 화제작"이라며 "개봉 11일 만의 관객 '3백만 명' 돌파도 큰 박수와 함성으로 축하드린다"고 말했다.이어 "나홍진 감독님과 열연을 펼쳐주신 황정민, 조인성, 정호연, 이상희, 음문석, 임현식, 황석정 배우님 등 모든 출연진 그리고 스태프 여러분, 아주 재미있고 멋진 영화를 선사해 주셔서 감사하다"고 덧붙였다.지난 15일 개봉한 호프는 3일 차에 100만명, 5일 차에 200만명을 돌파한 뒤 11일 차인 25일 오후 관객 수 300만명을 넘어섰다.강홍민 기자 khm@hankyung.com