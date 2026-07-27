호주 바로사 가스전에 설치된 부유식 복합생산설비(FPSO) 전경. 사진=SK이노베이션 E&S

SK이노베이션 E&S가 호주 바로사 가스전에서 확보한 초경질유(컨덴세이트)를 국내로 들여온다.최근 급변하는 중동 사태로 원유 수급 차질이 우려되는 가운데, 민간 기업이 해외 자원개발을 통해 얻은 초경질유를 국내에 반입하는 첫 사례라는 점에서 국가 자원안보 강화에 기여할 전망이다.SK이노베이션 E&S는 27일 바로사 가스전에서 생산된 초경질유 30만 배럴을 오는 8월 초 인천항을 통해 들여올 예정이라고 밝혔다.이번 물량은 연간 생산량 300만 배럴 중 보유 지분(37.5%)에 해당하는 110만 배럴의 일부다.회사는 초경질유 외에도 매년 130만 톤의 액화천연가스(LNG)를 국내로 들여오며 천연가스 수급 안정화도 돕고 있다.초경질유는 천연가스 생산 시 함께 나오는 가벼운 액체 원유다. 플라스틱과 합성섬유의 기초 재료인 나프타 성분을 다량 함유해 석유화학 원료 수급에 큰 역할을 한다.이번 물량은 SK인천석유화학 전용 설비에 투입되어 파라자일렌(PX) 및 석유제품 생산에 활용된다.호주 북서부 해상에 위치한 바로사 가스전은 SK이노베이션 E&S가 2012년부터 참여해 결실을 맺은 대형 프로젝트다.지분은 SK이노베이션 E&S 37.5%, 호주 산토스 50%, 일본 JERA 12.5%로 구성된다. 향후 20년간 총 2200만 배럴의 초경질유와 2,600만 톤의 LNG가 국내로 도입될 예정이다.중동 의존도가 높은 국내 에너지 시장에서 이번 호주산 자원 도입은 공급망 다변화와 리스크 분산 측면에서 의미가 크다.SK이노베이션은 과거 ‘무자원 산유국’의 꿈을 실현한 데 이어, 이번 바로사 프로젝트를 통해 에너지 자립 기반을 한층 더 공고히 다지게 됐다고 설명했다.SK이노베이션 E&S 관계자는 “바로사 프로젝트는 민간 기업이 장기적인 관점에서 해외 자원 개발에 참여해 실제 상업 생산과 국내 도입까지 연결한 사례”라며 “바로사 가스전에서 생산된 LNG와 초경질유를 활용해 자원 대외 의존도를 낮추고 국내 산업의 수급 안정성을 뒷받침한다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com