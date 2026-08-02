100세 시대, 치아를 지키는 7가지 구강 습관 [김현종의 100세 건치]

얼마 전 92세 환자가 임플란트 수술을 위해 치과를 찾았다. 그 환자를 보며 ‘정말 100세 시대가 왔구나’ 하는 생각이 들었다. 동시에 잘 씹고 먹는 일이 전신 건강에 얼마나 중요한지도 다시 한번 깨닫게 됐다. 이제는 단순히 오래 사는 것보다 건강하게 오래 사는 것이 더 중요해진 시대다.젊을 때는 별다른 문제가 없던 구강도 나이가 들수록 변화한다. 잇몸이 약해지고 침 분비가 줄어들며 치아도 쉽게 마모된다. 결국 평소의 작은 습관이 10년, 20년 뒤의 구강 건강을 좌우한다. 자연치아를 오래 유지하기 위해 꼭 실천해야 할 일곱 가지 생활 습관을 알아보자.첫째, 양치 횟수보다 올바른 칫솔질이 중요하다. 하루 세 번 양치하는 것보다 중요한 것은 치태를 얼마나 제대로 제거하느냐다. 특히 잇몸과 치아가 만나는 부위에는 세균막이 많이 쌓인다. 칫솔을 좌우로 강하게 문지르는 습관은 치아 마모와 잇몸 퇴축을 유발할 수 있으므로 부드러운 칫솔을 이용해 잇몸을 마사지하듯 꼼꼼하게 닦는 것이 좋다. 한 번에 2~3분 정도 올바르게 칫솔질하는 것이 충치와 치주질환 예방의 기본이다. 치약은 불소 함량이 1000ppm 이상인 제품을 사용하는 것을 권한다.둘째, 치실과 치간칫솔을 매일 사용하자. 칫솔만으로는 치아 사이의 세균과 음식물 찌꺼기를 완전히 제거하기 어렵다. 특히 50세 이후에는 잇몸이 조금씩 내려가면서 치아 사이의 공간이 넓어지고 음식물이 더 쉽게 끼게 된다.셋째, 입안이 마르지 않도록 관리하자. 나이가 들면 침샘 기능이 떨어지고 고혈압약, 당뇨약, 항우울제 등의 복용으로 구강건조증이 나타나는 경우도 많다. 침은 입안을 씻어주고 세균의 증식을 억제하며 충치를 예방하는 천연 방어막 역할을 한다. 입이 자주 마른다면 물을 충분히 마시고 음식을 천천히 오래 씹어 침 분비를 촉진하는 것이 좋다.넷째, 충분히 씹는 식습관을 유지하자. 현대인은 부드러운 음식에 익숙해져 있다. 하지만 씹는 행위는 턱 근육과 잇몸, 침샘을 건강하게 유지하는 좋은 운동이다. 식사를 급하게 삼키기보다 한입 한입 충분히 씹는 습관은 침 분비를 늘리고 소화에도 도움을 준다.다섯째, 당분은 양보다 섭취 횟수를 줄이자. 많은 사람이 단 음식의 양만 줄이면 충치를 예방할 수 있다고 생각한다. 하지만 충치 위험에 큰 영향을 미치는 것 중 하나가 당분을 섭취하는 횟수다. 사탕이나 달콤한 음료를 조금씩 자주 먹으면 입안이 산성 상태로 유지되는 시간이 길어져 충치 위험이 높아진다.여섯째, 잇몸이 보내는 작은 신호를 놓치지 말자. 양치할 때 피가 나거나 입 냄새가 심해지고 치아가 시린 증상이 나타난다면 단순한 노화 현상으로만 생각해서는 안 된다. 잇몸질환의 초기 신호일 수 있기 때문이다. 치주질환은 통증 없이 진행되는 경우가 많아 발견이 늦어지기 쉽다. 잇몸 출혈이나 붓기가 반복된다면 ‘괜찮아지겠지’ 하고 넘기지 말고 치과 검진을 받는 것이 좋다.일곱째, 증상이 없어도 정기적으로 치과를 방문하자. ‘치과는 아플 때 가는 곳’이라는 생각은 이제 바꿀 필요가 있다. 충치와 치주질환은 상당히 진행될 때까지 별다른 통증이 없는 경우가 많다. 특히 중장년층에서는 치아 마모와 치근 충치뿐 아니라 구강암과 같은 질환도 조기에 발견하는 것이 중요하다.구강 건강은 하루아침에 만들어지지 않는다. 그렇다고 하루아침에 무너지는 것도 아니다. 매일 반복하는 작은 습관들이 쌓여 평생 사용할 치아를 지켜준다.건강한 치아는 잘 먹고, 잘 말하고, 자신 있게 웃으며 살아가기 위한 기본 조건이다. 나이가 들수록 치아를 관리하는 일은 단순한 구강 관리가 아니다. 건강한 노년을 준비하는 가장 기본적이고 현명한 투자다.김현종 서울탑치과병원 원장