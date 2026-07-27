분당두산타워. 사진=한국경제신문

㈜두산은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 4884억원으로 작년 동기 대비 37.8% 증가했다고 27일 밝혔다.같은 기간 매출은 5.0% 늘어난 5조 5861억원을 기록했다.주요 계열사인 두산에너빌리티는 매출 4조 7248억원, 영업이익 3143억원을 거두며 각각 3.4%, 15.9% 성장했다.상반기 국내외 가스터빈 및 중동 가스복합 프로젝트 등으로 7조 1000억원을 수주한 회사는 하반기 체코 원전 시공과 소형모듈원자로(SMR) 기자재 계약 등을 통해 연간 수주 목표 13조 3000억 원을 달성한다는 계획이다.두산밥캣은 2분기 매출 2조 4479억 원, 영업이익 2917억 원을 기록했다. 판가 인상에 힘입어 매출은 작년보다 11.2% 늘었고, 미국 관세 환급 효과가 반영되면서 영업이익은 42.9% 급증했다.㈜두산 자체 사업 역시 전자BG(비즈니스그룹)의 호조에 힘입어 분기 기준 최대 실적을 경신했다. 매출 7652억 원, 영업이익 2120억원을 달성했다.회사 관계자는 "하반기에도 인공지능(AI) 및 반도체 시장의 수요 확대가 지속될 것"이라며 "고수익 제품 중심의 사업 확대를 통해 자체 사업 부문에서만 올해 약 3조 2000억원의 매출을 거둘 것으로 전망한다"고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com