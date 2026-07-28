피지컬AI로 생산성 30% 높이고 개발 기간 단축…포스코퓨처엠, AX 가속화

포스코퓨처엠이 배터리 생태계 리더십 강화와 초격차 경쟁력 확보를 위해 'BoT(Battery of Things) 생태계 Game Changer'를 디지털 혁신 비전으로 선포하고, 2028년 상반기 완료를 목표로 전사적 AI 기반 제조혁신(AX)에 나선다.원료 수급부터 제품 생산, 판매, 고객사 협업에 이르는 전 과정에 데이터 기반의 AI를 접목하는 이번 혁신은 ▲AI Agent 프로세스 최적화 ▲통합 데이터 허브 인텔리전스 가속화 ▲Intelligent Factory 구현 ▲End-to-End 지능형 초연결 ▲전략 고객 R&D 협업 고도화 등 5대 핵심 방향을 바탕으로 추진된다.이를 통해 피지컬 AI 기반의 제조공정 지능화로 생산성을 30% 높이고, AI 기반 기술 트렌드 분석 및 가상 검증으로 제품 개발 기간을 절반으로 단축할 계획이다.또한 품질 분석 로봇을 활용해 고객사 대응 속도를 두 배로 높이고, 원료 가격 예측부터 수요 전망까지 AI 시뮬레이션을 도입해 수주 마케팅을 고도화한다.ESG 측면에서도 설비 운전 자동 진단으로 에너지 사용량을 절감할 방침이다.포스코퓨처엠은 이번 혁신으로 구축한 데이터 기반 플랫폼을 통해 전기차를 넘어 ESS·로봇·드론 등으로 확장되는 배터리 생태계의 표준을 선도하며 새로운 비즈니스 기회를 창출할 계획이다.연내 부서별 AI 활용 전문가를 양성해 성과 확산과 정착도 가속화한다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com