(좌) 니나노컴퍼니 김건홍 대표, (우) 삼진엘앤디 이명종 대표가 드론사업 업무협약식을 진행하고 기념사진을 촬영하고 있다. (사진 제공=삼진엘앤디)

삼진엘앤디 로고 (사진 제공=삼진엘앤디)

전력·산업 인프라 핵심부품 제조 전문기업 삼진엘앤디는 무인비행체 시스템 개발 전문기업 니나노컴퍼니와 드론 및 관련 기자재 분야의 전략적 공동개발과 생산 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.이번 협약은 양사가 보유한 전문역량을 결합해 드론 및 드론 주변기기 분야의 신규 사업기회를 발굴하고, 제품의 공동개발부터 생산과 사업화로 이어지는 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.양사는 이번 협약을 통해 ▲드론 스테이션 등 드론 주변기기 분야 신규 아이템 공동개발 ▲드론 및 주변기기에 적용되는 기구물·구조물 설계 지원 ▲사출부품 개발 및 생산 ▲양사가 보유한 기술·자원 및 판매 네트워크의 상호 활용 등을 추진할 계획이다.삼진엘앤디는 설립 이후 정밀금형 기술을 기반으로 디스플레이, 2차전지, OA기기 등 다양한 산업에 적용되는 부품과 제품을 개발·생산해 온 기술 전문기업이다. 특히 금형 설계부터 제작, 정밀 사출, 부품 생산 및 조립까지 연계되는 일관 생산체계를 구축하고 있으며, 초소형 정밀부품부터 대형 금형까지 폭넓은 제품개발 및 제조 경험을 보유하고 있다.니나노컴퍼니는 전산유체역학(CFD) 해석 기술을 기반으로 공기역학적 효율성을 높인 무인비행체 시스템을 개발하는 드론 전문기업이다. 감시·정찰, 시설물 점검, 물류 운송, 군사용 등 다양한 산업에 적용할 수 있는 드론과 맞춤형 무인비행체 솔루션을 기획·설계하고 있다.양사는 니나노컴퍼니의 드론 기획·설계 및 사업개발 역량에 삼진엘앤디의 정밀금형·사출·구조물 개발 및 양산 역량을 결합함으로써, 드론과 주변기기의 제품 기획부터 시제품 개발, 생산공정 구축 및 양산까지 연결되는 사업화 체계를 마련할 방침이다.특히 드론 제품의 성능과 운용환경을 고려한 구조 설계와 부품 개발을 공동으로 추진하고, 삼진엘앤디의 제조 인프라를 활용해 제품의 품질 안정성과 생산 효율성을 높일 계획이다. 이를 통해 양사는 신규 제품의 개발기간을 단축하고, 향후 시장 수요 확대에 대응할 수 있는 안정적인 생산·공급 기반을 확보할 것으로 기대하고 있다.양사는 우선 드론 스테이션을 비롯한 주변기기 분야에서 공동개발이 가능한 신규 아이템을 발굴하고, 제품별 기술 요건과 설계 방향, 제조 가능성 및 사업성을 단계적으로 검토할 예정이다. 구체적인 개발 품목과 생산·공급 조건, 역할 분담 및 사업화 일정은 향후 상호 협의를 거쳐 별도의 본계약을 통해 확정할 계획이다.삼진엘앤디 이명종 대표는 "이번 협약은 당사가 축적해 온 정밀금형과 사출, 기구물·구조물 개발 및 생산 역량을 드론 및 관련 기자재 분야로 확장하는 의미 있는 출발점"이라며 "니나노컴퍼니의 드론 기술과 당사의 제조 경쟁력을 결합해 실질적인 공동개발 성과를 창출하고 새로운 성장기회를 확보해 나가겠다"고 말했다.니나노컴퍼니 김건홍 대표는 "드론 및 주변기기 사업의 경쟁력을 높이기 위해서는 제품 기획과 설계뿐 아니라 안정적인 생산체계와 일관된 품질 경쟁력을 함께 확보하는 것이 중요하다"며 "삼진엘앤디와의 협력을 통해 제품 개발과 양산체계를 강화하고, 다양한 산업현장의 수요에 부합하는 경쟁력 있는 신규 제품을 선보이겠다"고 밝혔다.양사는 이번 업무협약을 시작으로 공동개발 대상과 사업화 방안을 구체화하고, 드론 및 관련 기자재 분야에서 지속 가능한 협력모델을 구축해 나갈 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com