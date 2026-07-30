퇴근하고 또 출근… 중국 MZ가 ‘N잡’ 포기 못 하는 이유

퇴근 후 곧바로 또 다른 일터로 향하는 중국 청년들이 늘고 있다. 온라인 쇼핑몰 운영부터 영상 편집, 게임 코칭, 배달까지 본업 외 수입원을 만드는 'N잡'이 일상이 되고 있다. 하나의 월급만으로는 미래를 대비하기 어렵다는 인식이 확산하면서 여러 개의 수입원을 확보하는 것이 생존 전략으로 자리 잡고 있다는 분석이다.29일 중국 매체 남풍창은 "최근 중국 청년들 사이에서는 남는 시간을 활용해 부업을 하는 사례가 늘고 있다"며 “단순한 용돈벌이를 넘어 자신의 전문성과 취미를 수익으로 연결하는 새로운 직업 트렌드로 떠오르고 있다”고 보도했다.중국 신형취업형태연구센터가 발표한 '디지털 플랫폼 청년 신규 직업 동향 연구'에 따르면 중고거래 플랫폼 셴위에서는 2025년 한 해 동안 약 1962만명이 기술·서비스를 판매했다. 이 가운데 약 30%는 주당 30시간 이상 부업에 시간을 투자한 것으로 조사됐다.과거에는 안정적인 직장 하나를 갖는 것이 가장 중요한 목표였다면 최근 중국 청년들 사이에서는 여러 개의 수입원을 확보하는 것이 오히려 더 안정적이라는 인식이 확산하고 있다. 직업 하나에 미래를 맡기기보다 다양한 수입 구조를 만들어 위험을 분산하려는 것이다.남풍창은 산업 구조 변화와 경제 성장 둔화 속에서 부모 세대보다 생활 수준은 높아졌지만 삶의 압박은 더 커졌다고 진단했다. 이에 따라 시간을 쪼개 자신의 관심사와 기술을 활용해 추가 수입을 만드는 것이 중국 젊은 세대의 새로운 생존 방식으로 자리 잡고 있다는 설명이다.베이징사범대 경영학과 첸징 교수는 "많은 청년들이 하나의 직업만으로는 자신의 이상적인 삶을 실현하기 어렵다고 느끼고 있다"며 "새로운 수입원을 확보하는 동시에 자신의 능력과 가능성을 확장하려는 욕구도 커지고 있다"고 풀이했다.실제로 중국에서는 회사에서 익힌 디자인이나 영상 편집 기술을 프리랜서 프로젝트로 연결하거나, 외국어와 게임, 취미 등을 수익으로 바꾸는 사례가 늘고 있다. 남는 시간을 단순히 소비하는 대신 자신의 기술과 관심사를 수익으로 연결하는 것이다.국가통계국에 따르면 중국의 유연근로 종사자는 2021년 말 이미 2억명을 넘어섰다. '2022 중국 긱경제 산업 연구보고서'는 이 수가 2036년 4억명 수준까지 늘어날 것으로 전망했다.남풍창은 "부업은 더 이상 용돈벌이가 아니라 불확실한 시대에 새로운 안전망을 만드는 방식으로 자리 잡고 있다"며 "직업 하나에 의존하기보다 여러 개의 수입원을 확보하려는 움직임은 앞으로도 이어질 것"이라고 전했다.이 같은 현상은 중국만의 이야기가 아니다. 미국에서도 복수의 직업을 가진 이른바 '폴리워커(Polyworker)'가 증가하는 추세다. 미국 노동통계국(BLS)에 따르면 지난해 3월 기준 두 개 이상의 직업을 가진 성인은 약 894만명으로 집계됐다.국내에서도 비슷한 흐름이 나타난다. 지난해 11월 HR테크 기업 인크루트의 기업 주문형 긱워커 플랫폼 '뉴워커'가 직장인 등 728명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 49.5%는 현재 부업을 하고 있다고 답했다.연령별로는 30대가 57.0%로 가장 높았고, 이어 20대(55.2%), 40대(50.4%), 50대 이상(30.7%) 순이었다. 부업을 하는 이유로는 응답자의 82.5%가 '추가 수입 마련'을 꼽았다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com