신한금융, 전환금융 가이드라인 제정...AI 기반 녹색금융 체계 고도화[2026 녹색금융]

신한금융은 2030년 친환경 금융 30조 원 공급을 목표로 전환금융, ESG 컨설팅, AI 기반 녹색여신 시스템을 구축해 탄소집약 산업과 중소기업의 저탄소 전환을 지원하고 있다. 또한 국내 최초 전환금융 가이드라인과 금융배출량 관리 시스템을 기반으로 계열사 협업을 강화하고, 데이터·AI를 활용해 녹색금융의 심사와 관리 체계를 고도화하고 있다.

신한금융그룹이 친환경 금융과 전환금융, ESG(환경·사회·지배구조) 컨설팅, 인공지능(AI) 기반 녹색여신 시스템을 아우르는 종합 녹색금융 체계를 구축하며 지속가능금융 경쟁력을 강화하고 있다. 단순한 친환경 투자 확대를 넘어 탄소집약 산업의 저탄소 전환과 중소기업 ESG 대응까지 지원하는 금융 플랫폼으로 역할을 확대하고 있다는 평가다.신한금융은 ‘탄소중립·포용·협력’을 3대 축으로 하는 ESG 비전 ‘제로 카본 드라이브(Zero Carbon Drive)’를 중심으로 녹색금융 전략을 추진하고 있다. 특히 2050년 넷제로를 목표로 관리체계를 고도화하고 있으며, 2030년까지 친환경 금융 누적 공급 규모를 30조 원으로 확대한다는 목표를 세웠다.2025년 말 기준 누적 공급액은 26조2000억 원으로 목표 대비 약 87%를 달성했다. 2025년 한 해 신규 친환경 금융 공급액도 7조5000억 원으로 전년 대비 41% 증가하며 녹색금융 성장세를 이어갔다. 2025년 금융배출량 집약도 역시 16.2tCO₂eq/억 원을 기록해 내부 목표(17.2tCO₂eq/억 원)를 웃도는 성과를 거두며 금융 포트폴리오의 저탄소 전환도 함께 추진하고 있다.신한금융은 단순히 친환경 산업에 자금을 공급하는 데 그치지 않고, 산업 전환을 지원하는 금융으로 영역을 확대하고 있다. 정부의 생산적 금융 정책과 연계해 녹색금융을 그룹의 핵심 성장 전략으로 추진하고 있으며, 친환경 산업은 물론 철강·화학·시멘트 등 탄소집약 산업의 저탄소 전환까지 지원하는 금융체계를 구축하고 있다.2025년 5월 국내 금융사 최초로 ‘그룹 전환금융 가이드라인’을 제정해 철강·화학·시멘트 등 탄소집약 산업의 저탄소 전환을 지원하는 기준을 마련했다. 계열사 공통의 녹색·전환 금융 가이드라인을 운영하면서 공동 딜 추진 시 동일한 기준으로 녹색여신 적합성을 판단하는 등 그룹 차원의 협업 체계도 구축했다.은행, 카드, 캐피털, 생명보험 등 각 계열사가 업권 특성에 맞는 녹색금융을 발굴하고 있으며, 신한은행이 구축한 녹색여신 심사 프로세스와 운영 경험을 그룹 계열사로 확산해 동일한 기준과 절차를 적용하고 있다. 이를 기반으로 계열사 공동 딜 발굴과 협업도 확대하고 있다.신한은행은 제조업과 중소·중견기업의 저탄소 전환을 지원하는 전환금융 확대에 집중하고 있다. 대표 사례는 일본 사무라이 채권 시장에서 글로벌 최초로 발행한 400억 엔 규모 전환채권이다. 조달 자금은 철강·화학 등 탄소집약 산업의 에너지 효율 개선과 친환경 설비 투자에 활용되며, 이러한 성과를 인정받아 2026년 국내 금융사 최초로 일본환경금융연구소가 선정한 ‘지속가능금융상(글로벌 부문)’을 수상했다.기업의 ESG 대응 역량을 높이기 위한 컨설팅도 강화하고 있다. 신한은행은 스코프(Scope) 1·2·3의 온실가스 배출량 산정 체계 구축부터 중장기 감축 목표 수립, 유럽연합(EU) 탄소국경조정제도(CBAM), 공급망 ESG 실사, 그린워싱 규제 대응까지 맞춤형 컨설팅을 제공하고 있다. 삼성전자 ESG 협력기업 상생대출을 통해 공급망 내 중소기업의 친환경 설비 투자와 저탄소 전환도 지원하고 있다.영업 현장에서는 녹색여신 상담과 ESG 컨설팅을 연계해 기업이 규제 대응부터 금융 지원까지 원스톱으로 받을 수 있도록 돕고 있으며, 금융과 비금융 서비스를 결합한 ESG 솔루션도 확대하고 있다.디지털 기술을 활용한 녹색금융 고도화도 신한금융의 차별화 요소로 지목된다. 신한금융은 2022년 국내 금융그룹 최초로 금융배출량 측정관리 시스템을 구축했다. 국제 금융배출량 산정 기준인 ‘PCAF 방법론’을 적용해 7개 자산군의 금융배출량을 자동 산출하고 여신심사와 포트폴리오 관리에 활용하고 있다. 특히 금융배출량 시뮬레이션 기능을 통해 기후리스크가 높은 차주를 사전에 식별하고, 금융 포트폴리오의 저탄소 전환 전략 수립과 의사결정을 지원하는 것이 특징이다. 이를 통해 금융배출량 관리와 기후리스크 분석을 영업 현장의 여신 심사 과정과 연계하고 있다.최근에는 신한은행 영업 현장에 AI 기반 녹색여신 시스템도 도입했다. AI 에이전트가 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)의 100개 경제활동과 연계해 기업의 사업 내용과 자금 용도를 분석하고 녹색여신 적합 여부와 판단 근거, 필요 서류 등을 즉시 안내한다.AI는 녹색여신 최종 심사를 대신하는 것이 아니라 영업 현장에서 복잡한 K-택소노미 기준을 신속하게 적용할 수 있도록 지원하는 전문 상담 도구다. 이를 통해 영업점별 판단 편차를 줄이고 녹색 딜 발굴과 심사 효율성을 높이는 데 활용되고 있다.신한금융 관계자는 “녹색금융은 친환경 프로젝트 지원을 넘어 산업 전환과 기업 경쟁력을 높이는 핵심 금융으로 진화하고 있다”며 “앞으로도 전환금융의 현장 안착과 계열사 간 협업을 강화하는 한편 일본과 베트남 등 해외 사업에서도 녹색·전환 금융을 확대해 글로벌 기후금융 경쟁력을 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다“정부의 생산적 금융 정책과 맞물리면서 녹색금융은 ESG 활동을 넘어 그룹의 성장 전략으로 자리 잡았다. 친환경 금융 30조 원 공급 목표를 추진하는 동시에 전환금융을 통해 탄소집약 산업의 저탄소 전환까지 지원하는 것이 핵심 방향이다. 녹색산업에 대한 금융 공급뿐 아니라 기존 산업의 경쟁력을 높이는 전환 투자까지 함께 지원하는 것이 지속가능금융의 역할이라고 생각한다. 앞으로는 글로벌 기후금융 딜 발굴과 계열사 간 협업을 확대해 녹색금융 생태계를 더욱 강화할 계획이다.”“은행뿐 아니라 증권, 캐피털, 보험 등 그룹 전체가 녹색금융에 참여하고 있다. 공통 가이드라인을 적용해 동일한 기준으로 녹색여신을 판단하고 공동 딜도 함께 추진하는 등 그룹 차원의 시너지를 높이고 있다. 특히 신한은행에서 축적한 녹색여신 심사 경험과 운영 노하우를 다른 계열사로 확산하면서 그룹 전체의 실행력을 높이고 있다.”“사무라이 전환채권을 통해 탄소집약 산업의 친환경 설비 투자를 지원했고, 중소기업에는 ESG 컨설팅과 삼성전자 ESG 협력기업 상생대출 등을 통해 탄소중립 전환을 지원하고 있다. 기업들이 ESG 규제 대응과 금융 지원을 각각 준비하는 것이 아니라 하나의 솔루션으로 지원받을 수 있도록 금융과 비금융 서비스를 함께 제공하는 데 중점을 두고 있다.”“금융배출량 측정관리 시스템과 AI 기반 녹색여신 시스템이 대표적이다. 금융배출량을 체계적으로 관리하는 동시에 영업 현장에서 K-택소노미를 손쉽게 적용할 수 있도록 지원하고 있다. AI는 최종 심사를 대신하는 것이 아니라 복잡한 녹색분류체계 기준을 빠르게 분석해 담당자의 판단을 지원하는 역할을 한다. 이를 통해 녹색 딜 발굴과 심사 효율성을 함께 높일 수 있다.”“지주 SDGs(지속가능발전목표)기획팀과 계열사 ESG 조직이 함께 운영하며 ESG전략위원회가 그룹 전략을 총괄한다. 녹색금융 교육과 AI 시스템 교육도 지속적으로 실시해 현장 역량을 강화하고 있다. 녹색금융은 특정 부서만의 업무가 아니라 영업 현장까지 전문성을 갖춰야 하는 분야인 만큼, 계열사 간 교육과 운영 체계를 지속적으로 고도화하고 있다.”“전환금융을 현장에 안착시키는 것이 가장 큰 과제다. 업종별 전환금융 기준을 구체화하고 실제 딜 파이프라인을 확대하는 한편, 국내뿐 아니라 일본과 베트남 등 해외 사업에서도 녹색·전환 금융을 확대해 글로벌 기후금융 경쟁력을 높일 계획이다. 앞으로는 계열사 간 협업을 더욱 강화해 금융과 비금융 서비스를 결합한 ESG 솔루션을 확대하고 기업의 지속가능한 성장을 지원하겠다.”“제도는 상당 부분 마련됐지만 산업계의 실제 프로젝트 발굴이 더욱 활성화될 필요가 있다. 금융권은 공급 체계를 갖췄지만 산업계의 전환 프로젝트 수요는 아직 충분하지 않은 것이 현실이다. 세제 지원과 위험가중치(RW) 개선, 업종별 전환금융 기준 구체화 등을 통해 민간 금융회사의 참여를 확대할 수 있는 정책적 지원이 이어지길 기대한다. 민간 금융회사가 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 정책금융과의 역할 분담과 리스크 분담 체계도 함께 마련될 필요가 있다.”이미경 기자 esit917@hankyung.com