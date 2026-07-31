최태원 SK그룹 회장 겸 대한상의 회장. 사진=대한상의

최태원 SK그룹 회장의 첫 SK하이닉스 지분 매입이 그룹 내 반도체 관련 주가 전반의 강세를 이끌고 있다.31일 오전 10시 48분 현재 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전일 대비 32만3000원(24.43%) 상승한 161만9000원에 거래되며 급등세를 기록 중이다.이와 함께 SK하이닉스의 최대주주인 SK스퀘어 역시 전일 대비 22만7000원(28.41%) 오른 103만원에 거래되며 동반 상승하고 있다.앞서 SK하이닉스는 지난달 사상 최고가를 기록한 이후 증시 불안과 맞물려 조정을 거쳤다. 이에 최태원 회장은 책임경영 강화와 주가 저평가 해소를 위해 보통주 3620주(약 48억 원 규모)를 장내매수했다고 전날 공시했다. 최 회장이 SK하이닉스 주식을 직접 매수한 것은 이번이 처음이다.최 회장은 최근 SK하이닉스 주가 하락과 관련, 지난 17일 대한상공회의소 제주포럼에서 "메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향으로 간다"며 "샀다 팔았다 하지 말고 그냥 갖고 계시라”고 밝힌 바 있다.이번 오너의 주식 매입은 50억 원 이상 매수 시 요구되는 30일 사전 계획 공시 규제를 피하면서 신속하게 집행됐다.시장에서는 이를 주가 하방을 지지하는 책임경영의 신호로 해석하며, 자회사인 SK스퀘어의 지분 가치 재평가 기대감으로까지 매수세가 확산하는 양상이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com