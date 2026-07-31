K9 자주포. 사진=한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 글로벌 방산 수출 호조와 자회사 실적 개선에 힘입어 역대 최대 분기 실적을 경신했다.한화에어로스페이스는 31일 올해 2분기 연결 기준 매출 9조 2929억원, 영업이익 1조 3655억원을 기록했다고 밝혔다.분기 기준 영업이익이 1조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 전년 동기 대비 매출은 47%, 영업이익은 59% 증가했다.상반기 누적 기준으로는 매출 15조 439억원, 영업이익 2조 44억원을 기록하며 사상 처음 상반기 영업이익 2조원을 돌파했다.사업별로 지상방산 부문은 매출 2조 1075억원, 영업이익 5330억원을 기록했다. 국내 천호·천검 양산 물량 증가와 폴란드·이집트·중동 등 해외 납품이 순조롭게 진행된 결과다.핀란드 K9 자주포 추가 수출(약 9400억원)과 에스토니아 천무 추가 공급 계약 등에 힘입어 수주잔고는 약 38조 3000억원에 달한다.항공우주 부문은 군수 물량 증가로 매출 7600억원, 영업이익 370억원을 기록하며 흑자전환했다.자회사들도 실적 견인의 일등 공신 역할을 했다. 한화오션은 LNG 운반선 등 고수익 상선 매출 비중이 확대되며 매출 5조 4432억원, 영업이익 7361억원을 기록해 인수 후 최대 분기 실적을 거뒀다.한화시스템 역시 다기능레이다(MFR) 등 수출 공급 확대에 힘입어 매출 1조 1176억원, 영업이익 1037억원으로 사상 최대 영업이익을 달성했다.회사 측은 하반기에도 폴란드 K9 2차 실행계약 양산과 이집트·호주 납품을 통해 견조한 실적을 이어가는 한편, 첨단항공엔진 개발에도 적극 참여해 수출 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com