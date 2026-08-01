[속보]역대급 폭염...온열질환 '급증'

하루 최고기온이 38도를 넘는 극한 폭염 때는 집 안에서 발생하는 온열질환자 비중이 평소보다 2배 넘게 늘어나는 것으로 낱타났다.기상청에 따르면 1일 전국 대부분 지역은 낮 최고기온이 32~38도까지 오르며 무더위가 이어진다. 특히 경남권은 최고 체감온도가 38도 이상까지 치솟을 것으로 예상돼 야외활동을 최대한 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식을 취해야 한다.행정안전부에 따르면 국내 온열질환자는 대부분 실외 작업장이나 논밭, 길가 등 야외에서 발생하며, 자택 발생 비중은 평상시 약 6% 수준으로 해외보다 낮은 편이다.하지만 행안부 국립재난안전연구원이 2011∼2025년 질병관리청과 기상청 자료를 분석한 결과, 일 최고기온이 38도 이상으로 치솟는 극한 폭염 상황에서는 전체 온열질환자 중 자택 발생 비중이 기존 6%에서 12%로 약 2배가량 높아지는 것으로 확인됐다.이런 경향은 올해 극한 폭염 피해가 컸던 프랑스와 일본에서도 나타났다. 프랑스는 올여름 관측 사상 가장 더운 6월 폭염을 겪었다.전국 일 평균기온이 30도(최고 44.3도)에 달하며 72개 광역행정구역에 최상위 단계인 폭염 적색경보가 내려졌고, 이 기간(6월 17일∼7월 2일)에는 예년보다 5,764명(36.2%) 더 많은 초과 사망자가 나왔다. 특히 폭염이 절정이던 주간(6월 22∼28일)에는 자택 사망자가 전주 대비 91%나 급증했다. 프랑스 정부는 요양시설보다 자택에 고립된 취약계층 보호가 더 어렵다는 점을 확인하고, 냉방 대피시설 운영과 우체국 집배원·이웃을 통한 독거 어르신 안부 확인 등 '집에 고립된 사람을 찾아가는 보호'에 집중했다.지난달 21∼25일 닷새 연속 40도 이상을 기록한 일본에서도 폭염 절정기 한 주 동안에만 1만8,591명의 온열질환 구급 이송자가 발생했는데, 발생 장소 1위는 작업장이나 길가가 아닌 자택(40.9%)이었다. 특히 도쿄 내 온열질환 사망자 35명의 경위를 조사한 결과 74%(26명)가 에어컨을 설치하지 않았거나 작동하지 않은 상태였던 것으로 드러났다. 이에 일본 정부는 야간을 포함해 에어컨을 적절히 사용할 것을 당부하고 전국 1,255개 기초자치단체에 냉방 쉼터를 지정해 대응에 나섰다.윤호중 행안부 장관은 "우리나라는 해외에 비해 주거지 내 온열질환자 발생 비중이 높지 않지만, 폭염이 심해질수록 집 안에서 발생하는 환자도 함께 늘어나는 경향이 있다"고 말했다. 이어 "더위가 심할 때는 냉방기기를 적극적으로 사용해 밤낮으로 실내 온도를 적정하게 유지해주시고, 냉방이 여의찮을 경우에는 가까운 무더위쉼터의 위치와 운영시간을 미리 확인해 폭염 시 적극 이용해 주시길 바란다"고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com